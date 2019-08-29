UEFA Avrupa Ligi’nde 2019-2020 sezonu grup etabının kura çekimi bugün yapılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nde kura heyecanına 3 temsilcimizle katılacağız. Geçen sezon ligi ikinci sırada tamamlamasının ardından bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne 3. eleme turunda veda eden Medipol Başakşehir ile ligi üçüncü bitiren Beşiktaş, gruplarda doğrudan yer alacak. Avrupa Ligi Play-Off turunda mücadele eden Trabzonspor ise ilk maçta deplasmanda 3-1 yendiği Yunanistan temsilcisi AEK’yi ikinci mücadelede evinde yenilmesine rağmen tura yetecek skoru almayı başardı.

Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta?

Gruplar, Monaco’da TSİ 14.00’te çekilecek kuranın ardından belli olacak. Heyecan beIN SPORTS 1 ve Eurosport ekranlarından naklen takip edilebilecek. Canlı anlatım anbean Fanatik.com.tr'de olacak.

Torbalar sıralamaya göre

48 takımın yer alacağı grup aşamasında, takımlar dörderli 12 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA’daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak. Beşiktaş, 1. Torba’dan kuraya dahil olacağı için daha kolay rakiplerle karşılaşacak. Başakşehir kurada 3. torbada Trabzonspor ise 4. torbada yer alacak.

48 takımın bulunduğu kura çekimine Beşiktaş 1. torbadan, Başakşehir 3. torbadan ve Trabzonspor 4. torbadan katılacak.

MUHTEMEL RAKİPLER

1. TORBA: Sevilla, Arsenal, Porto, Roma, Manchester United, Dinamo Kiev, BEŞİKTAŞ, Basel, Sporting, CSKA Moskova, Wolfsburg, Lazio

2. TORBA: PSV, Krasnodar, Celtic, Kopenhag, Braga, Gent, Borussia Monchengladbach, Young Boys, Astana, Ludogorets, APOEL, Eintracht Frankfurt

3. TORBA: Saint-Etienne, Karabağ, Feyenoord, Getafe, Espanyol, Malmö, Partizan, Standard Liege, Wolverhampton, Rennes, Rosenborg, BAŞAKŞEHİR

4. TORBA: AZ Alkmaar, Vitoria Guimaraes, TRABZONSPOR, FC Oleksandriya, F91 Dudelange, LASK Linz, Wolfsberger AC, Slovan Bratislava, FC Lugano, Glasgow Rangers, Cluj, Ferencvaros

İlk maçlar 19 Eylül’de

Avrupa Ligi'nde grup maçları, 19 Eylül'de başlayıp 12 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İngiltere ekibi Chelsea'nin müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 27 Mayıs 2020'de Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak.