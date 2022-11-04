UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması tamamlandı. Oynanan birbirinden zorlu maçların ardından gruplarda ilk iki sırayı tamamlayan takımlar belli oldu.

A Grubu'nda Arsenal ve PSV Eindhoven, B Grubu'nda temsilcimiz Fenerbahçe ve Rennes, C Grubu'nda Real Betis ve Roma, D Grubu'nda Saint-Gilloise ve Union Berlin, E Grubu'nda Real Sociedad ve Manchester United, G Grubu'nda Freiburg ve Nantes, H Grubu'nda Ferencvaros ve Monaco gruplarını ilk iki sırada tamamladı.

BÜYÜK TESADÜF

UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda ise ender rastlanacak bir durum yaşandı. Son haftaya Lazio ve Sturm Graz sekizer puanla ilk iki sırada girdi. Beş puanlı Feyenoord üçüncü, Midtjylland ise dördüncü sırada yer alıyordu.

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Grubun son hafta maçında son iki sırada yer alan takım ilk iki sıradaki takımları sahasında konuk etti. Ev sahibi ekipler sahadan galibiyetle ayrılınca grupta tüm puanla eşitlendi.

Böyle grupta mücadele eden, Hollanda ekibi Feyenoord, Danimarka ekibi Midtjylland, İtalyan ekibi Lazio ve Avusturya ekibi Sturm Graz grubu aynı puanda tamamladı.

Dört takımın da aynı puanla tamamladığı gruptan Feyenoord ve Midtjylland averajla bir üst tura adını yazdıran takımlar oldu. Grubu favorileri arasında gösterilen Lazio ise, grubu üçüncü tamamladı ve yoluna Konferans Ligi'nde devam etme şansı yakaladı.

Son sırada yer alan Sturm Graz ise Avrupa'ya veda etti.



