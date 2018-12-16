UEFA Avrupa Ligi son 32 turu kura çekimi yapıldı. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Fenerbahçe Rusya'nın Zenit takımı ile eşleşti. Galatasaray'ın rakibi ise Portekiz'in Benfica ekibi oldu. Son 32 turu ilk maçları 12-14 Şubat, rövanşları ise 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. Seri başı takımlar, rövanş karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.

UEFA AVRUPA LİGİ EŞMEŞMELERİ...

Viktoria Plzen - Dinamo Zagreb

Club Brugge - Salzburg

Rapid Wien - Inter

Slavia Prag - Genk

Krasnodar - Bayer Leverkusen

Zurih - Napoli

Malmö - Chelsea

Shaktar Donesk - Eintracht Frankfurt

Celtic - Valencia

Rennes - Real Betis

Olympiakos - Dynamo Kiev

Lazio - Sevilla

Fenerbahçe - Zenit

Sporting Lizbon - Villarreal

Bate Borisov - Arsenal

Galatasaray - Benfica

Galatasaray ve Fenerbahçe ikinci torbada

Avrupa Ligi’nde grubunu lider tamamlayan 12 takım ile Şampiyonlar Ligi’nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi 4 takım, seri başlarının yer aldığı torbayı oluşturacak. Fenerbahçe ve Galatasaray, aynı ülke veya gruptan takımların eşleşemeyeceği kuraya, ikinci torbadan girecek.

Son 32 turu ilk maçları 12-14 Şubat, rövanşları ise 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.