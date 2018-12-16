Avrupa Ligi eşleşmeleri belli oldu - İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Temsilcilerimiz Fenerbahçe Rusya'nın Zenit takımı ile eşleşti. Galatasaray'ın rakibi ise Portekiz'in Benfica ekibi oldu. Son 32 turu ilk maçları 12-14 Şubat, rövanşları ise 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. Seri başı takımlar, rövanş karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu kura çekimi yapıldı. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Fenerbahçe Rusya'nın Zenit takımı ile eşleşti. Galatasaray'ın rakibi ise Portekiz'in Benfica ekibi oldu. Son 32 turu ilk maçları 12-14 Şubat, rövanşları ise 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. Seri başı takımlar, rövanş karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.
UEFA AVRUPA LİGİ EŞMEŞMELERİ...
Viktoria Plzen - Dinamo Zagreb
Club Brugge - Salzburg
Rapid Wien - Inter
Slavia Prag - Genk
Krasnodar - Bayer Leverkusen
Zurih - Napoli
Malmö - Chelsea
Shaktar Donesk - Eintracht Frankfurt
Celtic - Valencia
Rennes - Real Betis
Olympiakos - Dynamo Kiev
Lazio - Sevilla
Fenerbahçe - Zenit
Sporting Lizbon - Villarreal
Bate Borisov - Arsenal
Galatasaray - Benfica
Galatasaray ve Fenerbahçe ikinci torbada
Avrupa Ligi’nde grubunu lider tamamlayan 12 takım ile Şampiyonlar Ligi’nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi 4 takım, seri başlarının yer aldığı torbayı oluşturacak. Fenerbahçe ve Galatasaray, aynı ülke veya gruptan takımların eşleşemeyeceği kuraya, ikinci torbadan girecek.
Son 32 turu ilk maçları 12-14 Şubat, rövanşları ise 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.