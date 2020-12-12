Avrupa kupaları için son şans | Gelecek sezon final!

Uzun süredir düzenli olarak UEFA Ülke Katsayı Sıralaması’yla ilgili haber yapan muhtemelen tek gazete FANATİK… Kurallara göre her sezon, iki sezon sonraki katılımı etkiliyor. Daha sezon başlar başlamaz Beşiktaş , Galatasaray ve Alanyaspor , Avrupa’ya erken havlu attı. Gruplarda Şampiyonlar Ligi’nde Başakşehir’in, Avrupa Ligi’nde Sivasspor’un elenmeleriyle birlikte, Avrupa kupalarına katılım şartlarımızın olumsuz anlamda değişmesi, zaten beklediğimiz sonucun resmileşmesiydi. ‘Kaza geliyorum’ diyor, zaten bas bas bağırıyordu. Biz de yazıyorduk! Öncelikle 2019-20 sezonunu sıralamada ilk 12’nin dışında bitirmemiz netleşti.

Avrupa Ligi’ne tek takım…

Yani; 2022-23 sezonunda 2021-22 Süper Lig şampiyonumuz direkt gruplara katılamayacak ve 2 ön eleme oynayacak. Türkiye Kupası’nın sahibi de, Avrupa Ligi’nde direkt gruplarda yer alamayacak, bunun için Play-Off’taki rakibini geçmek zorunda kalacak. Bu sezona kadar Avrupa’ya 5 takım gönderiyorduk; bu yine devam edecek. Ancak 2022-23’te hepsi ön eleme oynayacak şekilde 5 takımımız Avrupa’da sahne alacak. Lig ikincimiz Devler Ligi için 3 ön eleme, gelecek sezon itibariyle başlayacak olan UEFA’nın yeni kupası Konferans Ligi’ne de söz konusu sezonda lig üçüncümüz ve lig dördüncümüz, 2. ön eleme turundan katılacaklar.

Altımızdakilerin geçmesi zor

Takımlarımızın bu sezon ülke puanımıza katkısı toplamda sadece 3.100! Listede ilk 25 ülke içerisinde 22. İsveç’ten (2.500 puan) sonra en az puan toplayan ülke biziz. Katsayı sıralamasında toplam puan hesaplanırken, son 5 sezona bakılıyor. Türkiye, 30.100’le şu an 13. sırada. Altındaki takımların bu sezon için bizi geçme şansı çok düşük. Ama önümüzdekilere baktığımızda onlara yetişmemiz de kolay değil. Önümüzdeki sezon 2016-17’de toplanan puanlar silinecek. Söz konusu dönemde toplanan 9.700 puan, bizim son 5 sezondaki en verimli dönemimizdi. Uçup gidecek!

Farkı iyice açabilirler

31.700 puanlı 12. Ukrayna; Shakhtar Donetsk ve Dinamo Kiev’le yoluna Avrupa Ligi’nde devam ediyor. 32.125 puanlı 11. İskoçya da Rangers’la yine Kupa 2’de son 32 Turu’na yükselmeyi başardı. Üstümüzdeki iki ülkenin, bizimle aradaki puan farkını daha da açma şansları devam ediyor. Ülke sıralamasında 11.’lik Devler Ligi’nde direkt gruplara katılma ihtimalini (Örneğin; gelecek sezon direkt gruplara katılmak için bu sezon Kupa 1’i alacak ekibin, yerel liginde de gruplara kalma vizesi alması şart.) elde etmek, 10. sırayı almak ise Süper Lig sahibinin başkalarının sonuçlarına bakmadan direkt Kupa 1’de gruplara katılması anlamına geliyor.

Bir umut ışığı doğabilir

Bu kâbus gibi Avrupa sezonu, bizim için artık bitti. Özellikle gelecek sezonu, her açıdan artık daha kritik görüyorum. Çünkü 2021-22’de boy gösterecek 5 temsilcimizin de oynayacağı her maçın, bir Milli maçtan farkı olmayacak. Ne kadar çok temsilcimiz grup aşamasında boy gösterir ve ne kadar çok puan toplarsa, hem katılım şartlarını etkileyecek 2023-24 sezonunda hem de gelecek sezonlar öncesi bu kötü tablodan çıkmak adına ciddi anlamda bir umut ışığı doğmasını sağlayabilir.

Kulüplerimizin ülke puanı katkısı(2020-21 sezonu)

Takım Puan

1.Başakşehir 1.200

2.Sivasspor 800

3.Galatasaray 700

4.Beşiktaş 300

5.Alanyaspor 100

Toplam: 3.100

Ülke puanında son 5 sezonumuz

Dönem Toplam puan

2020-21 3.100

2019-20 5.000

2018-19 5.500

2017-18 6.800

2016-17 9.700

Not: UEFA Katsayı sıralamasında son 5 sezon baz alındığı için gelecek sezon başında 2016-17’deki puanlarımız toplam puandan silinecek.

2021-22’de Avrupa Kupaları’na katılım

Lig şampiyonumuz: Direkt gruplara katılım için 2021 Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak takım, ülkesinde de grup vizesi almalı. Yoksa Play-Off oynayacak.

Lig ikincimiz: Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu.

Türkiye Kupası şampiyonu: Avrupa Ligi Play-Off turu.

Lig üçüncümüz: UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu.

Lig dördüncümüz: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu.

2022-23’te Avrupa Kupaları’na katılım

Lig şampiyonumuz: Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu.

Lig ikincimiz: Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu.

Türkiye Kupası şampiyonu: Avrupa Ligi Play-Off turu.

Lig üçüncümüz: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu.

Lig dördüncümüz: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu

M.Çağrı Davran