Avrupa kulüplerinden Uğurcan Çakır’a büyük ilgi

Kötü giden her maçta kalesinde devleşen, pozisyon ayırt etmeksizin her türlü kurtarışa imza atmayı başaran Trabzonspor’un kalecisi Uğurcan Çakır, sadece kendi taraftarının değil, Avrupa kulüplerinin de yakın ilgisini görüyor.

Son Getafe mücadelesine de damgasını vuran genç file bekçisi, “İşimi yapıyorum. Eğer ki takımıma faydalı olabiliyorsam ne mutlu bana. Bugünleri hayal ederek yaşadım ve şimdi fırsat ayağıma geldi” ifadesini kullanırken, devre arasında bazı kulüplerin Trabzonspor’un kapısını çalması bekleniyor.

Adı daha önce İngiliz temsilcisi Liverpool ile anılan Uğurcan’ı birçok izleme-araştırma ekibinin düzenli olarak izlemeye aldığı ve detaylı raporlar hazırladığı da gelen haberler arasında.

Şu an ortada bir rakam söz konusu olmasa da Trabzonspor Yönetimi, Uğurcan’ı en azından yakın vadede elinden çıkarmayı düşünmüyor.