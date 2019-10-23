Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’na katılacak milli kafile belli oldu

İskoçya’da düzenlenecek Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’na katılacak milli takım kafilesi belli oldu.

23 Ekim 2019, Çarşamba 21:18
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Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’na katılacak milli kafile belli oldu

İskoçya’da düzenlenecek Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’na katılacak milli takım kafilesi belli oldu. Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İskoçya’nın Glaskow kentinde 4-8 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonada mücadele edecek milli sporcular belirlendi.

Türker Oktay, Eray Açıkgöz, Corrado Rosso ve Gjon Shyti’nin antrenörlüğünü üstleneceği kafilede yer alan sporcular şöyle:

KADIN SPORCULAR

YALIM ACIMIŞ - DEMİR ATASOY - KAAN TÜRKER AYAR - METİN AYDIN - KERİM JEROME BASİKOĞLU - RASİM OĞULCAN GÖR - ÜMİTCAN GÜREŞ - İSKENDER BASLAKOV - BERKAY ÖMER ÖĞRETİR - BERK ÖZKUL - HÜSEYİN EMRE SAKÇI

KADIN SPORCULAR

EKATERINA IVANOVA AVRAMOVA - ZEHRA DURU BİLGİN - BERİL BÖCEKLER - İLKNUR NİHAN ÇAKICI - DENİZ ERTAN - VIKTORIA ZEYNEP GÜNEŞ - GİZEM GÜVENÇ - ALEYNA ÖZKAN- SELEN ÖZBİLEN - GÜLŞEN BESTE SAMANCI - MERVE TUNCEL - NİDA ELİZ ÜSTÜNDAĞ

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