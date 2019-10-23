İskoçya’da düzenlenecek Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’na katılacak milli takım kafilesi belli oldu. Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İskoçya’nın Glaskow kentinde 4-8 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonada mücadele edecek milli sporcular belirlendi.

Türker Oktay, Eray Açıkgöz, Corrado Rosso ve Gjon Shyti’nin antrenörlüğünü üstleneceği kafilede yer alan sporcular şöyle:

KADIN SPORCULAR

YALIM ACIMIŞ - DEMİR ATASOY - KAAN TÜRKER AYAR - METİN AYDIN - KERİM JEROME BASİKOĞLU - RASİM OĞULCAN GÖR - ÜMİTCAN GÜREŞ - İSKENDER BASLAKOV - BERKAY ÖMER ÖĞRETİR - BERK ÖZKUL - HÜSEYİN EMRE SAKÇI

KADIN SPORCULAR

EKATERINA IVANOVA AVRAMOVA - ZEHRA DURU BİLGİN - BERİL BÖCEKLER - İLKNUR NİHAN ÇAKICI - DENİZ ERTAN - VIKTORIA ZEYNEP GÜNEŞ - GİZEM GÜVENÇ - ALEYNA ÖZKAN- SELEN ÖZBİLEN - GÜLŞEN BESTE SAMANCI - MERVE TUNCEL - NİDA ELİZ ÜSTÜNDAĞ