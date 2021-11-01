Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası yarın Rusya’da başlayacak.

Kazan kentinde 2-7 Kasım tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda milli mayoyu 11 kadın, 13 erkek sporcu giyecek.
Kazan’a ulaşan milli takım kafilesinde şu isimler yer alıyor:
Kadınlar: Beril Böcekler, Defne Taçyıldız, Deniz Ertan, Ekatarina Avramova, Hazal Özkan, Merve Tuncel, Nida Eliz Üstündağ, Nihan Çakıcı, Selen Özbilen, Sezin Eligül, Viktoria Zeynep Güneş
Erkekler: Baturalp Ünlü, Berkay Ömer Öğretir, Berke Saka, Demirkan Demir, Doruk Tekin, Efe Turan, Emre Sakçı, Jerome Heidrich, Kemal Arda Güral, Metin Aydın, Rasim Oğulcan Gör, Ümitcan Güreş, Yiğit Aslan.
ANKARA (AA)