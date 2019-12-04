Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası başladı

İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası bugün başladı. Şampiyonada Türkiye’yi 12’si kadın, 23 sporcu temsil edecek.

04 Aralık 2019, Çarşamba 19:12
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Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası başladı

İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası bugün başladı. Şampiyonada Türkiye’yi 12’si kadın, 23 sporcu temsil edecek.

Türker Oktay, Eray Açıkgöz, Corrado Rosso ve Gjon Shyti’nin antrenörlüğünü üstleneceği milli takım kafilesinde yer alan sporcular şöyle:

ERKEK SPORCULAR

Yalım Acımış, Demir Atasoy, Kaan Türker Ayar, Metin Aydın, Kerim Jerome Basıkoğlu, Rasim Oğulcan Gör, Ümitcan Gürel, İskender Baslakov, Berkay Öğretir, Berk Özkul, Hüseyin Emre Sakçı

KADIN SPORCULAR

Ekaterina Avranova, Duru Bilgin, Beril Böcekler, Nihan Çakıcı, Deniz Ertan, Viktoria Zeynep Güneş, Gizem Güvenç, Aleyna Özkan, Selen Özbilen, Beste Samacı, Merve Tuncel, Eliz Üstündağ

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