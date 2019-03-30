İspanya’nın Guadalajara kentinde düzenlenen 54. Avrupa Karate Şampiyonası’nda ilk gün finallerinde Türkiye, 2 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 9 madalya aldı. Şampiyonanın öğleden sonraki bölümünde tatamiye çıkan, Yıldız Aras, Meltem Hocaoğlu, Eda Eltemur ve Merve Çoban’dan oluşan Kadın Kutemi Milli Takımı, Ukrayna’ya 2-1 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli takıma 9 yıl sonra dönen 41 yaşındaki Yıldız Aras, kariyerinde takım kategorisinde 15 yıl, bireyselde de 10 yıl sonra madalya kazanma başarısı gösterdi. Yıldız Aras, takım kategorisinde 2004 Moskova Avrupa Şampiyonası’nda, bireysel olarak da 2009 Zagreb Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanmıştı.

Kurallar gereği her milli takımdan 3 sporcunun tatamiye çıktığı maçlarda, elemelerde mücadele eden Yıldız Aras, antrenörün tercihiyle final maçında oynamadı.

Şampiyonada öğleden sonra yapılan diğer maçlarda milli sporcu Ali Sofuoğlu kata kategorisinde finalde İspanyol rakibi Hugo Quintero Capdevila ile karşılaştı. Ali Sofuoğlu, 27.36’ya karşı 26.48 puanla yenilerek gümüş madalyada kaldı.

Kumite 50 kiloda mücadele eden Serap Özçelik Arapoğlu, Alman rakibi Shara Hubrich’ı 5-0 yenerek kariyerinde üçüncü kez Avrupa Şampiyonası’nda bronz madalya kazanma sevincini yaşadı. Serap Özçelik Arapoğlu’nun Avrupa şampiyonaları kariyerinde bu zamana kadar 4 altın ve 2 gümüş başarısı da bulunuyor.

Kariyerinde ikinci kez Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda yarışan Eray Şamdan, kumite 60 kilo bronz madalya mücadelesinde Gürcü David Tkebuchava’yı 2-0 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu.

Kata kategorisinde Çek Veroniko Miskova ile karşılaşan milli sporcu Dilara Eltemur aldığı 26.32 puanla rakibini geçerek Avrupa üçüncüsü oldu. İki gün önce 22 yaşına giren Eltemur, 2014 yılından bu yana altıncı kez kürsüde yer alma başarısı gösterdi.

Şampiyonada finallerin ilk gününde toplam 10 milli sporcu yarışırken, sadece kumite 75 kiloda İngiliz rakibi Joe Kellaway’a yenilen Erman Eltemur madalya kazanamadı.

Şampiyonanın yarınki son gününde, erkeklerde kata ve kumite milli takımları final maçlarına çıkacak.

54. Avrupa Şampiyonası’nda madalya alan milli sporcularımız şunlar:

Altın madalya: Uğur Aktaş (kumite 84 kilo), Merve Çoban (kumite 61 kilo)

Gümüş madalya: Kadın Kumite Milli Takımı, Tuba Yakan (kumite 55 kilo), Ali Sofuoğlu (kata)

Bronz madalya: Meltem Hocaoğlu (kumite 68 kilo), Serap Özçelik Arapoğlu (kumite 50 kilo), Eray Şamdan (kumite 60 kilo), Dilara Eltemur (kata)

AA