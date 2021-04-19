57 kiloda Süleyman Atlı çeyrek finalde Ukraynalı Kamil Kerymov'u 11-0 sayı tuşuyla, yarı finalde de Türk asıllı Bulgar Naim Salim Mikyay'ı 3-1 yenerek finale yükseldi. Milli güreşçi yarın akşam seansında altın madalya için Rus Nachyn Mongush ile karşılaşacak.

97 kiloda Süleyman Karadeniz, Moldovalı Radu Lefter'i 10-0 sayı tuşuyla çeyrek finalde ise U23 Dünya Şampiyonu Azerbaycanlı Shamil Zubariov'u 6-4 yendi. Yarı finalde de dünya üçüncüsü Gürcü Elizbar Odikadze'yi 5-0 geriden gelip 7-5 yenerek adını finale yazdırdı. Finalde milli güreşçi Ru Alikhan Zhabrailov ile karşılaşacak.

HAYDAR YAVUZ REPESAJDA

70 kiloda Haydar Yavuz Gürcü rakibini 10-0 sayı tuşuyla yendi. Azerbaycanlı Turan Bayramov'a 3-2 yenildi. Repesajda İngiliz rakibi Nicaloe Cojocaru ile karşılaşacak. Rakibini yenerse bronz madalya için Ukraynalı İgor Nykyforuk ile karşılaşacak.

Öte yandan 65 kiloda Hamza Alaca, Türk asıllı Bulgar Ruhan Hüseyin Rasim'e 9-6 yenildi ve elendi. 79 kiloda ise Muhammed Nuri Kotanoğlu Rus rakibi Malik Shavaev'e yenilerek turnuvaya veda etti.