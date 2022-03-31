Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda Bedia Gün, üçüncülük maçında İsveliç Nova Bergman ile karşılaştı. Çekişmeli geçen mücadelede 5-4 üstünlük sağlayan Gün, bronz madalya kazandı.

Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bediha Gün, çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, “Bir sakatlık geçirdim ve yeni ameliyat oldum. Ondan sonraki süreç uzun ve zor geçti. Madalyam moral verici oldu. Çok inandım, istedim ama şampiyonluk nasip olmadı. Dördüncü Avrupa üçüncülüğümü aldım. Bu durumu dünya şampiyonluğunda kapatırım. Mutluyum, çok emek verdik. Tüm Türkiye’ye ve aileme teşekkür ediyorum. Yıllardır takım halinde tarih yazmış bir takımız Türk kadınları olarak. Biz buralara alışığız. Biz bunları şampiyonluklara taşımak istiyoruz. Hedeflerimiz bu yönde. Olimpiyatlarda takım halinde şampiyon olmak istiyoruz. İnancımız tam, Türk halkının desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz” dedi.

BUDAPEŞTE (Macaristan) ,(DHA)