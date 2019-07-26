Avrupa golcüsü Falcao

Radamel Falcao... Monaco’nun 33 yaşındaki Kolombiyalı golcüsü için Galatasaray artık geri sayıma geçti. Son olarak kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, “Temasımız var” diyerek girişimleri doğrularken, yönetimin tam olarak seferberlik ilan ettiği öğrenildi. Bir yandan sponsor arayışları, bir yandan Falcao ile son detaylar, diğer taraftan da Monaco ile bonservis konusu görüşülüyor. Yıllık 6-7 milyon Euro civarında bir maaş talebi olan Falcao, imzaların atılması halinde Galatasaray’ın son dönemdeki en maliyetli transferi olacak. Ancak bunun çok önemli bir sebebi var.

Tecrübesi çok fazla

Artık gözünü Şampiyonlar Ligi’nde başarıya diken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Falcao’nun bu alanda takıma seviye atlatacağını düşünüyor. Kolombiyalı futbolcu, Avrupa kupalarında çok tecrübeli ve skorer bir isim. Öyle ki çeşitli formalar altında UEFA organizasyonlarında tam 48 golü var. Bunların 14’ünü Şampiyonlar Ligi ve elemelerinde, 31’ini Avrupa Ligi ve elemelerinde kaydeden Falcao, 3 gol de Süper Kupa’da atmıştı. İşte bu tecrübesi ve kalitesi, Galatasaray’ın bu transferde kesenin ağzını sonuna kadar açmasını sağlıyor.