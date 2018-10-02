Avrupa Gençlerbirliği'ni konuşuyor!

PSG, Juventus, PSV, Salzburg, Young Boys ve Gençlerbirliği... 1. Lig’de 7’de 7 yapan, yalnızca iki gol yiyerek tarihe geçen Başkent ekibi, Avrupa’da da adından söz ettiriyor, devlerle yarışıyor.

02 Ekim 2018, Salı 06:00
- A +

Spor Toto 1. Lig’e aldığı başarılı sonuçlarla damga vuran Gençlerbirliği adını Avrupa devlerinin arasına yazdırdı. AFJET Afyonspor’u tek golle devirip 7’de 7 yapan Kırmızı- Siyahlılar, 1. Lig tarihinin en başarılı sezon başlangıcına imza atarken asıl sükseyi Avrupa devleriyle kıyaslandığında yaptı. Erkan Sözeri’nin takımı Avrupa’da yoluna kayıpsız devam eden 5 takımdan bir tanesi durumunda. Avusturya’da Redbull Salzburg (9), İsviçre’de Young Boys (9), Fransa’da PSG (8), Hollanda’da PSV (7) ve İtalya’da Juventus’la (7) birlikte oynadığı tüm maçları kazanan Başkent ekibi, bu süreçre 15 kez fileleri havalanadırırken kalesinde yalnızca 2 gol gördü.

Cavcav aşkına...

Rahmetli başkan İlhan Cavcav’ın adının verildiği sezonda 29 yıl sonra küme düşerek büyük üzüntü yaşayan Gençlerbirliği’nde başkan Murat Nadir Çiftçi, Hakan Arıkan gibi deneyimli isimleri renklerine bağlayarak geri dönüş yolunda önemli bir adım atmıştı. Gençler’in transfer dönemindeki en büyük icraatı bitçok teklif alan Stephane Sessegnon’u takımda tutmak olmuştu.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.