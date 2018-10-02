Spor Toto 1. Lig’e aldığı başarılı sonuçlarla damga vuran Gençlerbirliği adını Avrupa devlerinin arasına yazdırdı. AFJET Afyonspor’u tek golle devirip 7’de 7 yapan Kırmızı- Siyahlılar, 1. Lig tarihinin en başarılı sezon başlangıcına imza atarken asıl sükseyi Avrupa devleriyle kıyaslandığında yaptı. Erkan Sözeri’nin takımı Avrupa’da yoluna kayıpsız devam eden 5 takımdan bir tanesi durumunda. Avusturya’da Redbull Salzburg (9), İsviçre’de Young Boys (9), Fransa’da PSG (8), Hollanda’da PSV (7) ve İtalya’da Juventus’la (7) birlikte oynadığı tüm maçları kazanan Başkent ekibi, bu süreçre 15 kez fileleri havalanadırırken kalesinde yalnızca 2 gol gördü.

Cavcav aşkına...

Rahmetli başkan İlhan Cavcav’ın adının verildiği sezonda 29 yıl sonra küme düşerek büyük üzüntü yaşayan Gençlerbirliği’nde başkan Murat Nadir Çiftçi, Hakan Arıkan gibi deneyimli isimleri renklerine bağlayarak geri dönüş yolunda önemli bir adım atmıştı. Gençler’in transfer dönemindeki en büyük icraatı bitçok teklif alan Stephane Sessegnon’u takımda tutmak olmuştu.