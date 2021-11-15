Avrupa Tekvando Birliği tarafından Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da düzenlenen şampiyona tamamlandı. Organizasyonun son gününde 5 sıklette müsabakalar yapıldı. Kızlar 49 kiloda Türkiye’yi temsil eden Aleyna Şenyurt, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcular, şampiyonada 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 8 madalya elde etti. Türkiye, şampiyonayı genel klasmanda takım halinde 3. sırada tamamladı. Milliler, erkek takım sıralamasında ise 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile Avrupa ikincisi oldu.

Şampiyonada madalya kazanan milli sporcular şunlar:

Altın madalya: Ömer Faruk Dayıoğlu (59 kilo), Yiğithan Kılıç (73 kilo).

Gümüş madalya: Rahmet Baran Şimşek (78 kilo), Aleyna Şenyurt (49 kilo).

Bronz madalya: Yunus Emre Taş (51 kilo), Nehir Geniş (42 kilo), Hatice Pınar Yiğitalp (59 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar ( 68 kilo).

ANKARA (AA)