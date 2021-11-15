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Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nı 8 madalyayla tamamladık

Bosna Hersek’te düzenlenen şampiyonanın son gününde Aleyna Şenyurt gümüş madalya aldı. Türkiye, organizasyonu 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 8 madalyayla tamamladı

15 Kasım 2021, Pazartesi 20:48 Son Güncelleme:
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Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nı 8 madalyayla tamamladık

Avrupa Tekvando Birliği tarafından Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da düzenlenen şampiyona tamamlandı. Organizasyonun son gününde 5 sıklette müsabakalar yapıldı. Kızlar 49 kiloda Türkiye’yi temsil eden Aleyna Şenyurt, gümüş madalyanın sahibi oldu.    

Milli sporcular, şampiyonada 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 8 madalya elde etti. Türkiye, şampiyonayı genel klasmanda takım halinde 3. sırada tamamladı. Milliler, erkek takım sıralamasında ise 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile Avrupa ikincisi oldu.     

Şampiyonada madalya kazanan milli sporcular şunlar:     

Altın madalya: Ömer Faruk Dayıoğlu (59 kilo), Yiğithan Kılıç (73 kilo).     

Gümüş madalya: Rahmet Baran Şimşek (78 kilo), Aleyna Şenyurt (49 kilo).     

Bronz madalya: Yunus Emre Taş (51 kilo), Nehir Geniş (42 kilo), Hatice Pınar Yiğitalp (59 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar ( 68 kilo).

ANKARA (AA)

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