Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonası’nda 2 altın madalya

Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tarafından İspanya’nın Marina D’or bölgesinde düzenlenen Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonası’nda ilk gününde erkekler 48 kiloda Server Balaban ve kızlar 44 kiloda Azra Çavuş altın madalya kazandı.

45 ülkeden 575 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın ilk gününde erkeklerde 45, 48, 51, 55 kızlarda ise 42, 44, 46 ve 49 kilolarda müsabakalar yapıldı. Şampiyonaya 34 sporcu ile katılan Türkiye’yi ilk gün müsabakalarında 8 sıklette 11’i erkek 5’i kız olmak üzere 16 sporcu temsil etti.

Türkiye, ilk gün müsabakalarında 2 Avrupa Şampiyonluğu birden kazandı. Erkekler 48 kiloda Server Balaban ve kızlar 44 kiloda Azra Çavuş, altın madalyanın sahibi oldu. Sporcular, şampiyonluklarının ardından ay-yıldızlı bayrakla tur atarken, İstiklal Marşımız İspanya’da 2 kez okundu.