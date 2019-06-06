İspanya’da devam eden Avrupa Gençler Güreş Şampiyonasında Serbest Stilde ki sporcularımız mindere çıkıyor.

Çekilen kura sonrasında yarın mindere çıkacak olan güreşçilerimiz ve rakipleri şöyle:

57 kg Ahmet DUMAN - Polonyalı Klaudiusz Adam WIEZNER ile,

65 kg Ahmet Salim YİĞİT - Fransız Marwane Ahmed YEZZA ile,

70 kg Ömer Faruk ÇAYIR - İspanyol Andres VIZCAINO PULIDO ile,

79 kg Batuhan KIŞ - Moldovalı Ivan ICHIZLI ile ve 97 kg’da Feyzullah AKTÜRK - Bulgar Tsvetan Danielov Evtimov ile ilk turda karşılaşacak.

Zeynep Yetgil altın madalya için finalde

Gençler Avrupa Şampiyonasında Zeynep YETGİL İspanyol Torres, Ukraynalı Profatilova'yı sayı tuşuyla yenerek geldiği yarıfinalde İsveçli Emma Denise MALMGREN'i (7-2) yenerek altın madalya için güreşmeye hak kazandı Güreşçimiz yarın akşam finalde Avrupa Şampiyonu Rus Maria Tiumerekova ile karşılaşacak.

Kadriye Aksoy gümüş madalya kazandı

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonasında Kadınlar 68 kg’da Kadriye Aksoy Belarus, Polonyalı ve Alman rakiplerini yenerek çıktığı finalde İsveçli Tindra Linnea Sjoeberg'e yenilince Avrupa 2.si olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

50 kg Zehra DEMİRHAN ise repesajda Slovak Erica Zsidekova'yı (10-0) yenerek çıktığı Bronz Madalya maçında Ukraynalı rakibi Maria Vynnyk'a yenilince Avrupa 5.si oldu

Diğer güreşçilerimiz elendi.