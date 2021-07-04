Almanya’nın Dortmund kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası tamamlandı. Şampiyonanın son gününde milli güreşçi Serhat Kırık, grekoromen stil 67 kilo finalinde Azerbaycanlı Hasrat Jafarov’a yenilerek gümüş madalyada kaldı.

Grekoromen stil 82 kiloda mücadele eden Samet Yaldıran, Macar Peter Doemoek ile yaptığı repesaj müsabakasını kazanarak üçüncülük maçına çıkma hakkı elde etti. Alman Kevin Gremm ile karşılaşan Samet, rakibini 8-3 yenerek bronz madalya kazandı.

72 kilo bronz madalya maçında Alman Samuel Bellscheidt’e yenilen Ömer Can Doğan, beşinci oldu.

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası’nda Muhammed Hamza Bakır, grekoromen stil 130 kiloda dün altın madalya elde etmişti.

Turnuvada birer altın, gümüş ve bronz olmak üzere 3 madalya kazanan Grekoromen Milli Takımı, Gürcistan ve Rusya’nın ardından 100 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Şampiyonayı 3 altın, 2 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 12 madalyayla tamamlayan Türkiye, takım halinde serbest stilde ikinci, kadınlarda üçüncü olmuştu.

AA