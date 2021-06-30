Milli güreşçi Polat Polatçı, Rus rakibi Ali Magomed Aliyev'i finalde 13-6 mağlup durumdayken tuşla mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. 70 kiloda Mevlüt Özdemir ise repesajdan gelen Sırbistanlı Viktor Voinovic'i 8-4 mağlup ederek, bronz madalyanın sahibi oldu. 79 kiloda İsmail Küçüksolak, Ermeni rakibi Knyaz Iboyan'ı (4-3) yendi.

Çeyrek finalde Rus rakibi Rasul Asluev'e çekişmeli geçen maçta 5-3 mağlup olan Küçüksolak, Rus güreşçinin finale çıkmasının ardından repesaj yapma hakkı kazandı. Repesajda Azerbaycanlı Sabuhi Amiraslanov'u 7-6, ardından Gürcü rakibi Otari Adeishvili'yi de tuşla yenerek bronz madalya kazandı. Bu sonuçla milliler, 1 altın, 2 bronz madalya elde etti.

TANER GARİP FİNALDE

Şampiyonada Türkiye'yi 74 kiloda temsil eden Taner Garip; ilk turda Makedonya'dan Elvedin Feta, çeyrek finalde Alman rakibi Stas David Wolf'u, yarı finalde ise Ukraynalı Vadym Kurylenko'yu 6-3 mağlup ederek finale yükseldi. Taner Garip'in finaldeki rakibi ise U23 Avrupa Şampiyonu Azerbaycanlı Cebrail Haciyev oldu.

DHA