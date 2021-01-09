Avrupa, genç futbolcuların; Türkiye, geçmiş yıldızların peşinde

İngiliz gazetesi Daily Mail'de; Portekiz'den Benfica, Porto ile Sporting Lisbon, Hollanda'dan Ajax ve Avusturya'dan da RB Salzburg'un son 5 yılda transferden elde ettikleri kârla ilgili harika bir haber yapıldı. Söz konusu kulüpler, Premier Lig ya da La Liga'daki gibi büyük sponsor ya da televizyon gelirlerine sahip değiller. Bu takımların birçoğu, ülkelerinde ve farklı yerlerde genç oyuncu avına çıkıyorlar. Son 5 yılda bu takımların futbolcu satışından toplamda elde ettikleri kâr; yaklaşık 1.4 milyar Pound civarında!

10 milyon Pound harcıyorlar

Başı ise 2015-16 ile 2020-21 arasında 677 milyon Pound oyuncu satışı yapan Benfica çekiyor. Son olarak Ruben Dias'ı 64 milyon Pound'a Manchester City'ye, geçen sezon Joao Felix'i 114 milyon Pound'a Atletico Madrid'e yolladılar. Alt yapıya ve oyuncu gelişimine her yıl 10 milyon Pound para harcıyorlar. Ülkede kurulan 5 akademi merkezinde ortalama 200 kişi çalışıyor. Geçen sezon Frenkie de Jong'u, Barcelona'ya, Matthijs de Ligt'i Juventus'a 77'şer milyon Pound'a satan Ajax, 30 yıldır dünya yıldızlarını yetiştirip satarken, rekabet etmekten geri kalmıyor.

12 bin metrekarelik akademi

Ünlü menajer Jorge Mendes'le yakın ilişkileri bulunan Porto, sadece genç oyuncuları yetiştirip parlatmıyor. Aynı zamanda Güney Amerika pazarından ismi duyulmamış futbolcuları bulup, büyük paralara devlere satıyor. 18 milyon Pound'a Dortmund'a satılan Erling Haaland, kardeş kulüp RB Leipzig'e aynı paraya giden Dominik Szoboszlai'yı yetiştiren Red Bull Salzburg, 12 bin metrekarelik futbol akademisinde 7 ülkeden gelen 200'ün üzerinde genç oyuncuyu, bünyesindeki 120 çalışanıyla eğitiyor.

Borç batağında değiller...

Alt yapısından geçmişte Luis Figo ve Cristiano Ronaldo gibi efsaneleri çıkaran Sporting Lisbon, yakın geçmişte yaşadığı finansal sorunları bu sayede çözdü. Sporting, çok değil geçen sezon Bruno Fernandes'i, 68 milyon Pound'a Manchester United'a sattı. Türk kulüpleri, kariyeri bitme noktasına gelmiş ya da başka gidecek yeri olmayan Dünya futbolunun 'geçmiş yıldızları'na bel bağlayıp övünürken, işte bu anlattığımız 5 kulüp gibi düşünenler ise zekalarını kullanarak, paraya para demiyor.. Ve bizim kulüpler gibi yanlış yönetilerek dev borç bataklıklarında yüzmüyorlar.

Çağrı Davran