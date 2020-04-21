Avrupa Futbolunun kaderi çiziliyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Avrupa futbolunda Belarus hariç her yerde maçları durdurmuştu. Yerel liglerdeki durum belirsizliğini korurken, UEFA’ya bağlı Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmalarının geleceği de büyük bir soru işareti olarak karşımıza çıkmıştı. UEFA’nın bugün ve perşembe günü yapacağı iki kritik toplantıda, futbolun durumuyla ilgili önemli kararlar alınacağı konuşuluyor. Avrupa futbolunun patronu ilk olarak, salgın sonrası üçüncü kez kendisine bağlı 55 ülke federasyonunun genel sekreterleriyle video konferans üzerinden bir araya gelecek. UEFA, ülkelerdeki sağlık şartları hakkında bilgi alıp tüm yerel liglerin başlayacağı ve biteceği tarih aralıkları konusunda federasyonlarla fikir alışverişinde bulunacak.

TFF de harekete geçecek

Daha sonra da Türkiye Futbol Federasyonu’nun, UEFA görüşmesinin ardından birkaç gün içerisinde Kulüpler Birliği ile toplantı yapıp yol haritasını belirlemesi bekleniyor. Perşembe günü ise UEFA İcra Komitesi son gelişmeleri masaya yatıracak. Bu toplantıda da Devler Ligi dahil olmak üzere Avrupa’daki milli dahil tüm uluslararası organizasyonların durumu konuşulacak. UEFA’nın beklentisi, yerel liglerin en kötü ihtimalle Temmuz sonuna kadar tamamlanması ve Ağustos ayı içerisinde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde sezonu bitirmek olacak.

'Ligler bitmezse korkunç olur!’

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İtalyan gazetesi Coriere Delle Sera’ya konuştu. Ceferin, “Önceliğimiz insan sağlığı ama futbola dönme ihtimali de hâlâ var. Maçları seyircisiz oynamanın hazırlığını yapıyoruz. İnsanların en azından bu süreçte televizyondan maçları izleyip iyi bir vakit geçirmesini istiyoruz. Liglerin bitimiyle ilgili kesin bir tarih belirtmemiz zor. Ancak liglerin ağustos ayına kadar bitmesini umut ediyoruz. Ülke federasyonları ve hükümetler buna karar verecek. Liglerin bitmemesi, herkes için korkunç bir tablo oluşturuyor. Şampiyonlar Ligi finali için tarih konusunda bir limitimiz yok. Şampiyonlar Ligi’nin kaderi, liglerin bitmesine bağlı. Milli maçların da Eylül ayında oynanmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Dünyada dört ülkede

Geçtiğimiz hafta Orta Asya ülkesi Türkmenistan’da da futbol maçları başladı. Ülkede tıpkı Belarus Ligi’nde olduğu gibi karşılaşmalar seyircili olarak gerçekleşti. Bu iki ülkenin yanı sıra futbolun halen devam ettiği yerler ise tıpkı Türkmenistan gibi Orta Asya’da bulunan Tacikistan ile Orta Amerika’dan yer alan Nikaragua. Ancak bu iki yerde karşılaşmalar, boş tribünler önünde oynanıyor.