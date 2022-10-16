Avrupa futbolunda müthiş pazar!

Bugün Avrupa'nın dev liglerinde birbirinden müthiş 3 maç oynanacak. İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Liverpool, Anfield'ta son şampiyon Manchester City'i ağırlayacak. 1 maç eksiği ile 10 puanla 10. sırada yer alan Liverpool, son zamanların en kötü başlangıçlarından birini yaptı. Klopp ve öğrencileri, Manchester City'e de bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşatmak istiyor. Öte yandan Manchester City ise Premier Lig'i domine etmeye devam ediyor. City, bu sezon ligde 9 maçta 23 puan toplarken, 33 gol atıp kalesinde de sadece 9 gol gördü. Guardiola'nın ekibi, 2. sırada yer alıyor.

El Clasico'yu kazanan zirvede

İspanya LaLiga'nın 9. haftasında Real Madrid sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Ligde şu ana kadar yenilgi yüzü görmeyen iki takım da aynı puanla ilk iki sırayı paylaşıyor. El Clasico'yu kazanan taraf liderlik koltuğunu da devralacak.

Fransa Ligue1'de 11. haftada oynanacak karşılaşmalarda lider PSG, evinde Marsilya'yı ağırlayacak. Lige oldukça iyi başlayan ve çıktığı 10 maçta 26 puan toplayarak lider koltuğuna oturan PSG, aynı zamanda ligde yenilgi yüzü görmeyen tek takım konumunda. Konuk ekip Marsilya ise Tudor yönetiminde iyi performansına devam ediyor. Milli futbolcu Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Marsilya, ligde 23 puanla PSG'nin 3 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.