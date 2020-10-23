Avrupa futbolunda hafta sonu önemli maçlar var

Futbolseverler, bu hafta sonu İspanya, İngiltere ve Türkiye liglerinde birbirinden heyecanlı dört maç izleyebilecek.

La Liga’nın 7. haftasındaki sezonun ilk "El Clasico" maçında, Barcelona, Real Madrid’i Nou Camp Stadı’nda yarın TSİ 17.00’de ağırlayacak.

İngiltere Premier Lig’in 6. haftası ise iki önemli maça sahne olacak.

Manchester United, Chelsea’yi yarın TSİ 19.30’da Old Trafford Stadı’nda konuk edecek.

25 Ekim Pazar günü de Arsenal, Emirates Stadı’nda milli oyuncular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder’in formasını giydiği Leicester City ile karşılaşacak. TSİ 22.15’te başlayacak karşılaşmada Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle görev alamayacak.

Süper Lig ’in 6. haftasında ise Fenerbahçe , 25 Ekim Pazar günü 19.00’da Trabzonspor ’u ağırlayacak.

ANKARA (AA)