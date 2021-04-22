Futbol dünyasına hiç olmadığı kadar hareketli saatler yaşatan Avrupa Süper Ligi, kurulduğu gibi hızlı dağıldı! Ligin başkanı da seçilen Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in iddialı açıklamalarına rağmen ligi ilk terk eden İngiliz kulüpleri oldu. Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Manchester United ve Liverpool yaptıkları açıklamalarla Avrupa Süper Ligi’nden ayrıldıklarını duyurdu. Ardından İtalya’dan benzer haberler geldi. Önce İnter, ardından Milan organizasyona veda etti. Ligin kurulmasına öncülük eden Andrea Agnelli’nin başkanı olduğu Juventus da onlara uydu.

Atletico da çekildi

İspanyol ekiplerinden ise Atletico Madrid geri adım attı. Çok iddialı bir şekilde kurulduğu açıklanan Avrupa Süper Ligi, yaklaşık 48 saatte ‘Avrupa Fiyasko Ligi’ne dönüştü. Organizasyonda kalan takımlar Real Madrid ve Barcelona oldu. Ancak Barça’nın başkanı Laporta da daha önce yaptığı açıklamada, lige giriş kararını üyelere soracaklarını söylemişti. UEFA böylece Avrupa’nın 12 dev takımına karşı büyük bir zafer kazanmış oldu.

Woodward gitti sıra onlarda!

Avrupa Süper Ligi’nin kurucu ekipleri arasında yer alıp sonradan geri adım atan Manchester United’da başkan Ed Woodqard istifa etmişti. Arsenal taraftarları da kulübün ana hissedarı Stan Kroenke’nin gitmesi için kampanya başlattı. Avrupa Süper Ligi’nin en ateşli savunucularından biri olan Real Madrid Başkanı Florentino Perez de benzer bir baskı altında. Kulübün çok sayıda üyesi, Real Madrid’i ‘küçük düşüren’ Perez’in bir an önce görevini bırakmasını istiyor.

Liverpool’dan özür mesajı

İngliz devinin sahibi John William Henry, Avrupa Süper Ligi’nden çekildikten sonra bir mesaj yayınladı. Henry, verdiği rahatsızlık nedeniyle üzgün olduğunu dile getirerek, “Bu projenin taraftarımızın desteği olmadan ayakta kalamayacağı çok açık. Teknik direktörümüz Jürgen Klopp’tan, Billy’den, oyuncularımızdan ve taraftarımızı mutlu etmek için mesai harcayan çalışanlarımızdan özür diliyorum. Onların bu hatada hiçbir sorumluluğu yok” ifadelerini kullandı.

İngilizler’e para vaadi iddiası!

Avrupa spor basını, kuruluş anından itibaren Avrupa Süper Ligi’yle ilgili gelişmeleri yakından takip etti. Birçok medya, futbolseverler gibi yeni organizasyonun karşısında durdu. Kulüplerden peş peşe yapılan ayrılık açıklamalarının ardından önemli bir iddia ortaya atıldı. Buna göre UEFA, Avrupa Süper Ligi’nin kurucu takımları arasında yer alan İngiliz kulüplerine, organizasyonu terk etmeleri karşılığında önemli miktarda ödeme yapmayı vaad etti! Bu iddiayla ilgili taraflardan açıklama gelmedi.

Agnelli: Gençleri futbola çekmeliyiz

Avrupa Süper Ligi’nin en önemli savunucularından biri olan Juventus Başkanı Andrea Agnelli, açıklamalarda bulundu. Agnelli, artık projenin hayata geçme şansının çok az olduğunu dile getirdi. Agnelli, buna rağmen projeyi savunarak, “15-24 yaş arasındaki gençlerin yüzde 40’ı futbola ilgi duymuyor. Gençler artık başka şeylerle ilgileniyor. Call of Duty veya Fortnite oynayan gençleri yeniden futbola döndürmeliyiz” ifadelerini kullandı.



