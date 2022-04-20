Avrupa finali öncesinde başkanlar bir araya geldi

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası Finali'nde Bahçeşehir Koleji, İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia takımıyla deplasmanda kapışıyor.

Mücadele öncesinde başkanlar bir araya geldi. Bahçeşehir Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, Reggio Başkanı Veronica Bartoli'yle parkede buluştu. Yücel rakibine karşılaşma için başarı diledi ve Bartoli'yi, İstanbul'daki rövanşa davet etti.

Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Basketbol Takımı'nın Kurucu Başkanı Hüseyin Yücel de bir araya geldiği Veronica Bartoli'yle hatıra fotoğrafı çektirerek, başarılar diledi.