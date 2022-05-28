Ermenistan'da devam eden Avrupa Erkekler Boks Şampiyonası'nda 6 çeyrek final başarısı yakalayan Erkek Milli Takımımız dün çeyrek final maçlarına çıktı. Öğle seansında 48kg'da Metehan Adıgüzel şampiyonadaki mücadelesine çeyrek finalden itibaren başladı, Polak rakibi J.Slominski'ye, 75kg'da Serhat Güler, İtalyan rakibi S.Cavallaro'ya, +92kg'da Berat Acar da İngiliz D.Orie'ye çeyrek finalde yenilerek şampiyonaya veda etti. Akşam seansında ringe çıkan 57kg'da Batuhan Çiftçi ev sahibi Ermeni rakibi A.Azeyan karşısında ilk rauntta önde geçse de sonunu getiremedi ve yarı final şansını yitirdi. Akşam seansında ise Necati Ekinci Galli boksör Goran Carft’a 3-2, Burak Aksın da Rumen rakibi Paul Andrei Aradoaie’ye 4-1 yenilerek turnuvaya veda ettiler.