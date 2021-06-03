Fransa ligi'nde 'Bizim Çocuklar'ın takımı lille'de Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz ile birlikte lille'i şampiyonluğa taşıyan kilit oyuncular arasında yer alan Zeki Çelik'in talipleri artmaya devam ediyor... Ekonomik sıkıntıları sebebiyle Mike Maignan'ı Milan'a satan, hocası Galtier'in de görevinden ayrıldığı ekipte birçok oyuncuyla yolların ayrılma ihtimali bulunuyor. Bu futbolcular arasında yer alan Zeki için İngiltere Premier ligi'nin devleri adeta sıraya girmiş durumda. Ada'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Daily Mail, İtalya'dan İnter'in yanı sıra Premier lig'den Arsenal ve Tottenham'ın da peşine düştüğü 24 yaşındaki sağ bek için Manchester United'ın da devreye girdiğini yazdı.

Pazarlıklar sürüyor

Söz konusu kulüplerin, Milli futbolcumuzu almak için lille yönetimi ile pazarlık içerisinde olduğu öğrenilirken, bonservis bedeli olarak konuşulan rakamın ise 15 milyon Pound (182.3 milyon Tl) civarında olduğu bilgisine ulaşıldı. EURO 2020 sonrası Zeki'nin geleceğinin netleşmesi bekleniyor.







