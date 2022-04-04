Bayern Münih ile 2023 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Gnabry şu ana kadar takımı ile sözleşme uzatmaya yanaşmadı.

2017'de Werder Bremen'de gösterdiği performansla transfer edilen Gnabry, kısa sürede takımın kilit isimlerinden birine dönüşmüştü.

Bavyere ekibi ile 163 maçta 61 gol ve 40 asist üreten 26 yaşındaki oyuncu, Allianz Arena'da 10 kupa kaldırdı.

Almanya Milli Takımı'nın da formasını giyen Gnabry, geleceğiyle ilgili vereceği kararda ekonomik faktörleri önde tutarken, Gnabry'nin temsilcileri Real Madrid'li yöneticilerle bir araya gelirken, Liverpool ve Juventus da oyuncu hakkında gelişmeleri yakından takip edildiği iddia edildi.