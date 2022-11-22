Sezona yıldız oyuncuları transfer ederek başlayan Galatasaray , ilk haftalarda istediği sonuçları elde edemese de sonraki haftalarda, özellikle son 3 haftada aldığı galibiyetlerle ligde 2. sıraya kadar yükseldi. Lider Fenerbahçe 'nin en yakın rakibi olan sarı kırmızılı takımda, futbolcuların performansları da her geçen gün artmaya başladı.

Özellikle son maçlarda daha birlikte ve toplu bir oyun oynayan Cim Bom'da Icardi, Sergio Oliveira, Mertens gibi isimler gol yollarında dikkat çekerken arka planda önemli işlere imza atan futbolcular da hem oyunlarıyla hem de istatistikleriyle ön plana çıkıyor.





TEKLİF GELEBİLİR

Beşiktaş ve Başakşehir maçlarını kazanarak hem zirve yarışına ortak olan hem de şampiyonluk havasına giren Galatasaray, ara transfer döneminde kadroyu koruma kararı aldı.

Dünya Kupası performansına göre ocak ayında Danimarkalı Victor Nelsson ile Uruguaylı Lucas Torreira'ya teklif gelebilir. Nelsson'la İspanyol, Torreira ile İtalyan kulüpleri ilgileniyor. Sacha Boey de sezon başından bu yana Avrupalı scoutlar tarafından takip ediliyor.

GALATASARAY'IN CEVABI BELLİ

Sarı-kırmızılı kulüp, bu üç oyuncunun satışına soğuk bakıyor ve olası tekliflerde pazarlık yapılması düşünülmüyor. Torreira ve Boey için sezon sonuna kadar kapısını kapatan Galatasaray'da Nelsson'un serbest kalma maddesi 25 milyon Euro...





SEVILLA İSTEMİŞTİ

Yaz transfer döneminde Danimarkalı stopere 13 milyon Euro öneren İspanyol ekibi Sevilla'ya olumsuz yanıt veren yönetim, pişman olmadı. Nelsson, Sevilla transferi gerçekleşmediği için sezon başında biraz morali bozuk bir görüntü çiziyordu. Mutsuzluğu performansında da görülmeye başlamıştı ki Okan Buruk olaya el atarak Danimarkalı futbolcu ile bir görüşme gerçekleştirdi ve sorunu ortadan kaldırdı.

Galatasaray'la Süper Lig'de 13 maçın tamamında 90 dakika oynadı.

Süper Lig'de 12 maça çıktı. 5 karşılaşmada 90'ar dakika sahadaydı. Toplamda 975 dakika süre alıp bir asist yaptı.



