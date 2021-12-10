Bu sezon Galatasaray ’ın tartışmasız ne formda hücum silahı olan Kerem Aktürkoğlu, Roma’da da takip altındaydı. Lyon ve Marsilya’nın scoutlarının yanı sıra pek çok Alman kulübünün temsilcisi de Kerem’i izledi. UEFA Avrupa Ligi’ndeki pek çok maçta Kerem’in performansını mercek altına alan Av rupa ekipleri, zaman zaman Süper Lig ’deki maçl ara da temsilci gönderiyor. Devre arasında Galatasaray’a yüksek bir teklif gelebilir.