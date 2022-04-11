Derbi için Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin scoutları İstanbul'a akın etti. Hem F.Bahçe hem de G.Saray'dan çok sayıda isim İngiliz, Fransız, İspanyol ve İtalyan kulüplerinin listelerinde yer alırken maç boyunca scoutlar da bol bol not tuttu. Ev sahibi F.Bahçe'nin Güney Koreli oyuncusu Kim için Tottenham'ın yanı sıra Leicester City ve Aston Villa da takibini sürdürürken Ferdi Kadıoğlu da hem İtalyan hem İngiliz takımları tarafından mercek altına alındı. Maça yedek başlayan Szalai için ise İspanyol ekibi Real Betis ile İtalyan Laizo'nun temsilcileri Ülker Stadı'ndaydı. G.Saray cephesinde ise Kerem Aktürkoğlu, Fransa'dan Lille ve Nantes'ın maç boyunca odaklandığı isim oldu. Kerem'in yanı sıra Marcao için İtalyan Napoli yakın takibini sürdürüp Brezilyalı oyuncuyu izlemesi için scout gönderdi.

Kaynak: Sabah