Avusturya Ligi ekibi RB Salzburg’la bu sezon ortaya koyduğu muhteşem performansla dikkat çeken Erling Haaland, gündemden düşmüyor... Bu sezon 22 maçta 28 gollük performans sergileyen 19 yaşındaki Norveçli yıldız, Avrupa’nın dev kulüplerini peşine taktı. Salzburg’un önceki akşam Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u Red Bull Arena’da ağırladığı karşılaşmaya Haaland’ı izlemesi için 40 kulübün scouting ekibini gönderdiği öğrenildi. İlk 11’de başladığı mücadelede 75 dakika sahada kalan genç futbolcu, bu karşılaşmada golle buluşamadı.

Konuşulan rakam 50 milyon Euro

Barcelona, Manchester City, Manchester United ve Real Madrid gibi kulüplerin scout ekiplerinin izlediği Haaland’ın, ara transfer döneminde dev ekiplerden birine transfer olması bekleniyor. İngiliz ve İspanyol basınlarında çıkan haberlere göre devlerin, genç yıldız için şimdiden 50 milyon Euro ödemeye hazır olduğu kaydedildi. Ancak Avusturya basını ise Haaland’ın 30 milyon Euro karşılığında Salzburg’un kardeş kulübü RB Leipzig’e transfer olabileceğini iddia ediyor.