Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Corentin Tolisso'nun, sezon sonu bedelsiz bir şekilde takımdan ayrılacağı iddia edildi. 27 yaşındaki orta saha ile Atletico Madrid, PSG ve Inter ilgileniyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre 2017'de 41.5 Milyon Euro karşılığında Lyon'dan Bayern Münih'e transfer olan ve sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Corentin Tolisso, takımdan ayrılmayı düşünüyor.

İddialara göre tecrübeli futbolcuyu Atletico Madrid, PSG ve Inter kadrosuna katmak istiyor.

Tolisso, bu sezon Byaern forması ile çıktığı 6 maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı vermiş durumda.





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