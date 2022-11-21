Avrupa devleri Arda Güler için savaşıyor!

Arda Güler... Gençlerbirliği altyapısından yetişti, Fenerbahçe Akademisi’ne transfer oldu. Burada kısa sürede özel bir yetenek olduğunu gösterdi, geçen sezon ilk kez A takım formasını sırtına geçirdi. Yetmedi, ligde kulüp tarihinin gol atan en genç oyuncusu oldu. Arda Güler, kısa sürede başarı basamaklarını hızla tırmandı. Müthiş yeteneğinin yanı sıra kişiliğiyle de gönüllerde taht kuran 17 yaşındaki yıldız, sadece kendi takımının değil rakip taraftarların da alkışlarını aldı. Öyle ki Arda’nın gol attığı takımların tribünleri bile genç yeteneğe sevgi gösterisinde bulundu.

İlk kez Milli oldu

Yıldız futbolcu, Fenerbahçe’deki performansıyla A Milli Takım ’dan ilk davetini aldı. İskoçya ile oynanan hazırlık maçında Diyarbakır tribünleri dakikalarca Arda Güler’in adını haykırdı. Ancak Kuntz, bu karşılaşmada 17 yaşındaki öğrencisini sahaya sürmedi. Önceki gün Arda için kariyerinin en özel ve gururlu anlarından biri yaşandı. Gaziantep’teki futbolseverler de Diyarbakır’dakiler gibi genç yetenek lehine tezahüratlar yaptı. Ve istediklerine ulaştı. Arda Güler, Çekya karşısında 68. dakikada Doğukan Sinik’in yerine oyuna dahil oldu.





Milyonların gururu

Arda, ilk kez Ay-Yıldızlı formayla sahaya çıkmanın gururunu yaşarken tribünlerdeki binlerce taraftar ile televizyon başındaki milyonlar da genç yeteneğin bu duygusuna ortak oldu. Türk futbolunun göz bebeği Arda Güler, eşine az rastlanır bir şekilde taraflı tarafsız herkesin sevgisini kazanmayı başardı.

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Barça, Dortmund ve Arsenal biliniyordu

Türkiye'de gittiği her statta büyük sevgi gösterisiyle karşılanan Arda Güler, Avrupa'da ise şimdiden devleri birbirine düşürdü. 17 yaşındaki oyuncu geçen sezon A takımla ilk maçlarına çıktığında, kısa sürede birçok kulübün dikkatini çekti. Barcelona, Dortmund ve Arsenal genç yıldızı yakın takibe aldı. Bu 3 kulüp de zaman zaman Fenerbahçe'nin maçlarına gözlemcilerini gönderiyor. Arda, bu sezon performansını daha da artırdı, Avrupa Ligi'nde harika maçlar oynadı, ilk kez Milli formayı sırtına geçirdi. Bu yükseliş, başka takımların da 17 yaşındaki oyuncunun peşine düşmesini sağladı. Sezon başında Kim Min-jae'yi ısrarla Napoli'ye İtalyan antrenör Massimiliano Maddaloni, "Arda Güler'i kaçırmayın" dedi.

Son talip İtalya'dan

İtalyan basınında yer alan haberlere gören Arda Güler savaşına katılan son takım Milan oldu. Son yıllarda Rafael Leao, Brahim Diaz, Charles De Ketelaere gibi gençlere yatırım yapan son İtalya şampiyonu, Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı için de kolları sıvadı. Milan Sportif Direktörü Paolo Maldini'nin, Arda Güler'i 'öncelikli' transfer hedeflerinden biri olarak belirlediği kaydedildi.

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