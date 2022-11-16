Hollanda Eredivisie'de Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü gösterdiği performans ile bir çok Avrupa devinin radarına girdi. Yıldız oyuncunun önümüzdeki sezon Avrupa'nın dev kulüplerinden birine transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor.





ORKUN'DAN TARİHİ GOL

Dünya Kupası arasına Ajax'ın üç puan önünde lider olarak giren Feyenoord'da takımın en önemli isimlerinin başında hiç şüphesiz Orkun Kökçü geliyor.

Kırmızı - beyazlılar son olarak sahasında Excelsior'u konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 5-1 kazanırken, galibiyeti getiren gollerini, 11. ve 50. dakikalarda Szymansk, 20. ve 66. dakikalarda Orkun ve 78. dakikada Walemark kaydetmişti.

21 yaşında orta alan oyuncusu bu maçla, Feyenoord formasıyla 100. maçına çıktı ve bu maçlarda 21 gol ve 21 asistlik performans sergiledi.

Orkun'un Excelsior filelerine attığı gollerin bir başka anlamı daha vardı. Yıldız oyuncu Feyenoord formasıyla 100. maçına çıkıp gol atan en genç oyuncu olarak tarihe geçti.

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BU SEZON BÜYÜLÜYOR

Bu sezon ligde 13 maçta sahaya çıkan başarılı oyuncu, bu maçlarda altı gol atarken bir kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Avrupa Ligi'nde oynadığı altı maçta bir gol ve bir asistlik performans sergileyen Orkun, toplam 19 maçta yedi gol ve iki asist yaptı

AVRUPA DEVİ TAKİP EDİYOR

Orkun Kökçü için daha önce Borussia Dortmund ve Lyon'un oyuncuyu takip ettiği iddia edilmişti. Hollanda basınında yer alan iddialara göre Orkun'a son olarak geçtiğimiz sezon Serie A'da şampiyonluk ipini göğüsleyen Milan talip oldu.





AC Milan scoutlarının 10 Kasım Perşembe günü Feyenoord'un Cambuur'u 1-0 mağlup ettiği maçta Orkun'u izledikleri öğrenildi. Feyenoord, genç oyuncunun devre arasında takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor. Hollanda ekibi yaz transfer döneminde ise Orkun için kapıyı 30 milyon Euro'dan açmayı düşünüyor.