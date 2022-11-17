Fenerbahçe 'nin 17 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler transferin gözde ismi oldu. Sarı-Lacivertli kulübün geleceğe dair çok şey beklediği ve A Milli Takım'a da seçilen Arda Güler için yaz transfer döneminde 2 takımdan teklif geldi. İşte detaylar...









VİTOR PEREİRA İLE ŞANS BULDU

Fenerbahçe'ye ikinci kez dönen Vitor Pereira, yaz kampında hazırlık maçlarında süre verdiği Arda Güler'e Süper Lig karşılaşmalarında da süre vermeye başladı. İlk olarak Antalyaspor maçının son 3 dakikasında Fenerbahçe forması giyen Arda, bulduğu bu az sürede asist yaparak taraftarını umutlandırmıştı.

İSMAİL KARTAL İLE PERFORMANSI YÜKSELDİ

Vitor Pereira'nın ayrılmasının ardından göreve gelen İsmail Kartal'ın en büyük değişikliklerinden biri de Arda'yı kullanması olmuştu. Kartal'la birlikte Arda Güler sezonu 3 gol ve 3 asistle tamamladı.

JESUS ELMAS GİBİ PARLATTI

Sezon sonunda İsmail Kartal ile yolların ayrılıp dünyaca ünlü Jorge Jesus'un gelmesiyle Fenerbahçe'nin oyununda da değişiklikler olduğu görüldü. Geçmiş dönemde yeteneğini gösteren Arda'ya güvenen Jesus, özellikle Avrupa maçlarında genç yıldıza uzun süreler verdi. Şu ana kadar 13 resmi maçta forma giyen Arda 3 gol ve 1 asistle oynamıştı.

MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İskoçya ve Çekya ile oynanacak maçların kadrosunu açıkladı. Fenerbahçe'nin süper çocuğu 17 yaşındaki Arda Güler, ilk kez davet aldı. Sarı-Lacivertliler, Milli Takım'a tam 6 oyuncu gönderdi. Tayyip Talha Sanuç, Emirhan İlkhan ve Samet Akaydın da ilk defa çağırıldı.





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GALİBİYET ÜÇLÜSÜ ARDA'DAN

2-1 kazanılan İskoçya maçının ardından Arda'yı ilk kez kadroya davet eden teknik adam olan Kuntz basın toplantısında da başarılı oyuncunun ilerleyen dönemde şans bulacağını söyledi. Son düdükle birlikte takım soyunma odasına gitmeden tribünlere yöneldi. Galibiyet üçlüsünü Ay-Yıldızlılar'ın en küçüğü Arda Güler çektirdi.

TEKLİFLER REDDEDİLDİ

Arda Güler için yaz transfer döneminde Alman devi Bourissa Dortmund 22.5 milyon Euro, Hollanda'nın güçlü takımı Ajax ise 17 milyon Euro'luk teklif yaptı. Sarı-Lacivertliler iki kulübünde teklifini kabul etmedi.

LUIS CAMPOS VE PSG TAKİPTE

Geçtiğimiz sezon Galatasaray 'da danışmanlık görevi yapan ve uzun yıllar Real Madrid ve Lille'de çalışan şu anda ise dünya devi Paris Saint Germain'de (PSG) sportif danışmanlık yapan Luis Campos, Arda'yı takibe aldı.

YÜZDE 20 PAY GENÇLERBİRLİĞİ'NDE

Gençlerbirliği'nden transfer edilen Arda Güler için yapılan anlaşmaya göre oyuncunun bonservisinden gelecek paranın yüzde 20'si Ankara ekibine gidecek. Şu an transfer yasağı bulunan Gençlerbirliği cephesi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendilerine bu pay için bir paket teklif yapacağını açıklamıştı.

ARDA GÜLER'İN PERFORMANSI

Fenerbahçe'yle sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek olan 17 yaşındaki yıldız futbolcu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 29 maçta; 6 gol ile 6 asist yaptı ve 12 gole katkı sundu.







