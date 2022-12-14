Dünya Kupası nedeniyle verilen arada hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Galatasaray , bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Aslan'ın hocası Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde transfer hakkında konuşmuş, "Bizim için kadro mühendisliği de önemli. Transferle ilgili bir şekilde hazırlanıyoruz. Bir liste yapıyoruz. Bütün mevkilerle ilgili her şey olabilir.

Her mevkiye hazırlık yapıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Sarı Kırmızılılar, bonservisleri el yakan iki kiralık yıldızını 1 sezon daha kiralamak üzere düğmeye bastı.

Yusuf Demir'e 'ara transfer' gözüyle bakıyor

Sezon başında 6 milyon Euro bonservisle transfer edilen Yusuf Demir, ligde sadece 40 dakika şans bulurken, kiralık gönderilmesi gündeme gelmişti. Ancak Antalya kampı, 19 yaşındaki yeteneğin kaderini değiştirecek gibi görünüyor. Adana Demirspor ile oynanan son hazırlık maçında 2 nefis gol atan genç kanat oyuncusu, Okan hocadan tam not almayı başardı.

Yusuf'un kesinlikle takımda tutulmasını isteyen Buruk, ona bu kez adeta bir 'ara transfer' gözüyle bakıyor ve daha fazla süre vermeyi planlıyor.





Baran Aksaka, Oliveira'ya alternatif

Ara transfer etkisi yaratan diğer isim, 19 yaşındaki bir başka orta saha oyuncu Baran Aksaka oldu. Genç futbolcunun oyun kurucusu rolünden çok memnun kalan ve basın toplantılarında ona övgüler yağdıran Buruk, özellikle Oliveira'nın pozisyonunda Baran'ı da sık sık değerlendirmeye karar verdi.

Icardi ve Rashica ile bir sezon daha

Galatasaray'dan kiralık yıldızlar için sürpriz operasyon... Sarı Kırmızılı ekibe transferin son gününde kiralık olarak katılan Mauro Icardi ve Milot Rashica'nın önümüzdeki sezon da yola Aslan'da devam etmesi amacıyla düğmeye basıldı.

Bonservis girişimleri sonuçsuz kaldı Fiziksel formunu bulduktan çok kısa bir süre sonra takımı sırtlamaya başlayan ve hem Beşiktaş hem de Başakşehir zaferlerinde başrol oynayan Icardi'nin bonservisiyle ilgili yapılan girişimler sonuçsuz kalınca, kulüp geri atmak zorunda kalmıştı.

Yol haritasını güncelleyecek

PSG'nin, Arjantinli yıldızdan 30 milyon Euro gibi bir beklentisi var. Ancak Galatasaray cephesi vazgeçmedi ve 29 yaşındaki oyuncuyla tekrar görüşerek bir mutabakat sağladı. Icardi ile görüştükten sonra PSG ile tekrar temasa geçen Cim Bom, oyuncuyu bir sezon daha kiralamak istiyor.

,Yol haritasını güncelleyecek Benzer bir süreç Rashica için de yaşanıyor. Kulübü Norwich de bonservis beklentisini yüksek tutunca, Sarı-Kırmızılılar 26 yaşındaki kanat oyuncusunu da tekrar kiralama formülüne yöneldi.

Galatasaray Yönetimi'nin amacı, her iki yıldızın kulübüyle de ara transfer döneminde anlaşıp, önümüzdeki sezonu garanti altına almak.

Bu kez Fransızlar değil...

Galatasaray'a Kerem piyangosu... Sarı-Kırmızılı kulübün 3. Lig temsilcisi Erzincan'dan kadrosuna kattığı genç yetenek, kısa sürede büyük aşama kaydetti.

Özellikle bu sezona büyük umutlarla başlayan, ancak beklentilerin altında kalan 24 yaşındaki futbolcu, tam formasını kaptırmak üzereyken tekrar müthiş bir sıçrama yaptı. Dünya Kupası arasından öncesi son maçında Başakşehir filelerine 3 gol gönderen ve Türk Milli Takımı'nın da banko ismi olan Kerem, yeniden Avrupa devlerinin ilgisini üzerine çekmeyi başardı.

Bu kez Fransızlar değil, İtalyan kulüpleri Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde.

Resmi teklifle geliyorlar

Çizme basınına göre özellikle Napoli, genç yeteneğin transferi konusunda kararlı. İtalyan kulübünün sezon başından beri Kerem'i takip ettiği, birçok maçını canlı olarak izlettiği ortaya çıktı.

Şu ana kadar Galatasaray'a veya Milli futbolcunun menacerine ulaşmış bir teklif olmadığı öğrenilse de İtalyan gazetecilere göre çok yakında somut gelişmeler yaşanabilir. Napoli cephesinin, ocak ayında Kerem'i renklerine bağlamak amacıyla Galatasaray'ın kapısını resmi teklifle çalacağı iddia ediliyor.

15 milyon Euro'dan açacaklar

Napoli'nin önümüzdeki günlerde İstanbul'a temsilci göndererek hem oyuncunun nabzını yoklayacağı hem de Galatasaraylı yetkililerle masaya oturacağı, gelen haberler arasında. Galatasaray Yönetimi ise diğer taraftan Kerem'le yeni sözleşme görüşmelerini sürdürüyor.

Başarılı futbolcunun 10 milyon Lira olan maaşının, 18 milyon Lira seviyesine çekilmesi için bir çalışma söz konusu. Şu sıralarda Kerem'i elden çıkarmak istemeyen Sarı-Kırmızılı yönetimin, yıldız futbolcu için kapıyı 15 milyon Euro'dan açacağı ifade ediliyor.