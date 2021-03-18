Galatasaray-Fenerbahçe derbisi bu kez Kadınlar Euroleague'de yaşandı. Sarı-Lacivertliler ligde iki maçta da mağlup ettiği rakibine İspanya'nın Salamanca kentinde oynanan çeyrek final ilk maçında da şans tanımadı. 17 sayı farkla kazanan Fenerbahçe Öznur Kablo, yarın aynı salonda oynanacak rövanş öncesinde yarı final için büyük bir avantaj yakaladı. Kanarya 16 sayıyla kaybetse bile Final-Four'a kalacak. İlk çeyreğin son dakikasında 9 farka ulaşan rakibi karşısında ikinci çeyreğin başında Galatasara Meltem'in sayısıyla 23-21 öne geçti. Sarı-Lacivertliler tekrar kontrolü ele aldı, farkı çeyrek ortasında 8'e taşıdı (34-26). Buna reaksiyon veren Galatasaray 8-0'la skoru 35-34'e taşısa da devreye Fenerbahçe 44-41 önde girdi.

Üç dakikada maçı kopardı

Üçüncü çeyrekte üstünlüğü ele alan ve bitime 3 dakika kala farkı 14'e taşıyan Fenerbahçe, Iagupova'ın 32 sayısının 14'ünü kaydettiği periyotu 64-53 üstün tamamladı. Steinberga ve Prince'in sayılarıyla son çeyreğin ilk dakikasında farkı 7'ye düşüren Galatasaray karşısında Sarı-Lacivertliler, Stokes, Iagupova ve Thomas'ın sayılarıyla 3 dakika içinde maçtaki en yüksek farka ulaştı: 76-59. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe maçı 91-74 kazandı. Yarın oynanacak rövanşta turu geçen taraf, 16-18 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Final-Four'da Dinamo Kursk-Ekateringburg galibiyle karşılacak. İlk maçta Ekateringburg, Kursk'u 80-67 mağlup etti.