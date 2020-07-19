Avrupa derbisi: Beşiktaş-Fenerbahçe

Süper Lig’de artık sona doğru yaklaşılırken, bitime 2 hafta kala herkesin gözü Beşiktaş-Fenerbahçe arasındaki kapışmada olacak. Dev derbide kazanan taraf, 3 puandan çok daha fazlasını almış olacak. Ev sahibi Kara Kartal ve konuk Kanarya’nın bu maç öncesi şampiyonluk hedefi yok ama ikisinin de Avrupa Kupaları adına farklı rotaları bulunuyor. Ligde 56 puanla üçüncü Sivasspor’un 1 puan gerisinde yer alan Beşiktaş, Fener karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak, Şampiyonlar Ligi bileti umudunu son haftaya taşımak istiyor. Bir yandan Sivas’ın puan kaybetmesini de bekleyen teknik direktör Sergen Yalçın’ın öğrencilerinin, Trabzonspor’un CAS’taki duruşmasından rakibinin aleyhine bir karar çıkması durumunda, Devler Ligi’ne gitmek için üçüncü olması yetecek.

Elinin tersiyle itmişti...

Diğer tarafta bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen ve ayağına gelen fırsatları puan kayıplarıyla elinin tersiyle iten Fenerbahçe, 50 puanla 6. Alanya’nın 1, 5. Galatasaray’ın 2 puan gerisinde bulunuyor. Sarı-Lacivertliler de Beşiktaş’ı mağlup ederek ve üstündeki rakiplerinin puan kaybı yaşamasını umut ederek, ligi 5. sırada bitirerek Avrupa Ligi’ne katılmayı hayal ediyor. Fener 5.’liği alırsa, bu hedefine ulaşmak için Trabzon’un 1 yıllık men cezasının onanması ya da Karadeniz ekibinin cezasının kalkması halinde Türkiye Kupası finalinde Alanya’yı devirmesini bekleyecek. Bu iki olasılık, Kanarya’ya Avrupa Kupaları’nın yolunu açacak.