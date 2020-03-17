Avrupa cimnastik şampiyonaları, koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Artistik ve ritmik cimnastikte Avrupa şampiyonaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden iptal edildi.

17 Mart 2020, Salı 21:18 Son Güncelleme:
- A +
Avrupa cimnastik şampiyonaları, koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Artistik ve ritmik cimnastikte Avrupa şampiyonaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden iptal edildi. Avrupa Cimnastik Birliğinden (UEG) yapılan açıklamaya göre, Fransa’nın başkenti Paris’teki Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası (30 Nisan-3 Mayıs), Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası (27-31 Mayıs) ve Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası (21-24 Mayıs), daha önce belirlenen tarihlerde düzenlenemeyecek.

UEG’nin, yeni tarihler bulmak konusunda yerel organizasyon komiteleriyle temasta olduğu ve şu an için yılın ikinci yarısının hedeflendiği de belirtildi.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...