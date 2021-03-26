Gözlükleri takınca...

Ünlü futbol sitesi Goal.com’un İngilizce Twitter hesabından dün Burak Yılmaz karikatürlü bir fotoğraf paylaşıldı. Hollanda’nın hocası Frank de Boer, Frankie de Jong ve Memphis Depay’ın gözlüksüz, “Ronaldo?” dedikleri kişinin, gözlüklerini takınca, “Yılmaz!!!” dedikleri esprili paylaşım, buyük beğeni kazandı.

Hollanda

De Telegraaf: Hollanda için Türkiye’de felaket gecesi. Burak, attığı 3 golle galibiyette önemli rol oynadı.

Algemeen: Portakallar, Türkiye’de yenilerek Dünya Kupası elemelerine dramatik bir şekilde başladı.

NOS TV: Hollanda, yaşlı Burak Yılmaz’ın fark yarattığı Türkiye’de rezil oldu. Utanç verici bir yenilgi.

Voetbalzone.nl: Burak Yılmaz’ın fark yarattığı maçta Hollanda, çok kötü bir mağlubiyet aldı.

Fransa

L’Equipe: Lille’in yıldızı Burak Yılmaz’ın hat-trick’i dikkat çekiciydi. Türkiye, Hollanda’ya büyük bir darbe vurdu.

RMC Sport: Türkiye’nin bu galibiyeti büyük bir sürprizdi. 35 yaşındaki Burak, harika bir maç çıkardı.

So Foot: Burak Yılmaz ve Türkiye, Hollanda’yı ezdi. Burak, attığı 3 golle yıldızlaştı.

France Football Dergisi: Türkiye, Hollanda’yı cezalandırdı. Türkler için harika bir başlangıç oldu.

Norveç

Aftenposten: Türkiye’den, Hollanda’ya şok. Türkler’in beklenmedik galibiyeti, gruptaki dinamikleri değiştirdi.

Dagbladet: Norveç’in grubunda şok sonuç. Türkiye, Norveç maçı öncesi Hollanda’ya gücünü gösterdi.

İspanya

Marca: Türkiye, Burak Yılmaz’ın 3 gol attığı maçta Hollanda’yı yerle bir etti.

AS: Burak Yılmaz, Hollanda’yı tek başına yıktı. Konuk ekibin çabaları yetersiz kaldı.

El Mundo Deportivo: Türkiye’ye liderlik eden kaptan Burak Yılmaz, Hollanda karşısında 3 golle kahraman oldu.

İngiltere

Daily Mail: Türkiye, elemelerin ilk maçında Hollanda’yı dağıttı. Burak’ın hat-trick’i, Hollanda’yı yıktı.

Daily Mirror: Elemelerin ilk gecesinin şok sonucu, İstanbul’da yaşandı. Türkiye, Hollanda’yı 4-2 yendi.

Almanya

Bild: Ne sürpriz ama... Türkiye, Frank de Boer’in Hollanda’sını 4 golle mağlup etti.

Kicker: İstanbul’daki Dünya Kupası eleme maçında sansasyonel bir başlangıç. Burak, 3 golle maça damgasını vurdu.

İtalya

Corriere dello Sport: Türkler’den büyük zafer. Juventus’tan De Ligt’in çizgiden çıkan topu, kırılma anıydı. La Gazzetta dello Sport: İstanbul’da De Ligt, ilk goldeki hatası ve çizgiden çıkan topuyla Türkiye karşısında başroldeydi.

İsveç

Aftonbladet: Hollanda’dan kabus gibi başlangıç. Burak, 41 yıl sonra Hollanda’ya bir maçta 3 gol atan ilk oyuncu.

Expressen: Yılmaz şov yaptı. Tecrübeli oyuncu, hat-trick yaparak ülkesine zaferi getirdi.



