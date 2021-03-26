Avrupa Burak Yılmaz'ı konuşuyor
Portakallar’ın basını, milli takımlarının Türkiye’de felaket bir gece yaşadığına dikkat çekerken, “Yaşlı Burak Yılmaz’ın fark yarattığı maçta Hollanda, Türkiye’de rezil oldu. Utanç verici bir yenilgi” yorumlarını yaptılar. Fransızlar da Burak’ı övüp, “Rakibi ezdi” derken, cumartesi günkü rakibimiz Norveç’te gazeteler, “Grupta şok sonuç. Türkler, Norveç karşılaşması öncesi Hollanda’ya gücünü gösterdi” ifadelerini kullandı.
Gözlükleri takınca...
Ünlü futbol sitesi Goal.com’un İngilizce Twitter hesabından dün Burak Yılmaz karikatürlü bir fotoğraf paylaşıldı. Hollanda’nın hocası Frank de Boer, Frankie de Jong ve Memphis Depay’ın gözlüksüz, “Ronaldo?” dedikleri kişinin, gözlüklerini takınca, “Yılmaz!!!” dedikleri esprili paylaşım, buyük beğeni kazandı.
Hollanda
De Telegraaf: Hollanda için Türkiye’de felaket gecesi. Burak, attığı 3 golle galibiyette önemli rol oynadı.
Algemeen: Portakallar, Türkiye’de yenilerek Dünya Kupası elemelerine dramatik bir şekilde başladı.
NOS TV: Hollanda, yaşlı Burak Yılmaz’ın fark yarattığı Türkiye’de rezil oldu. Utanç verici bir yenilgi.
Voetbalzone.nl: Burak Yılmaz’ın fark yarattığı maçta Hollanda, çok kötü bir mağlubiyet aldı.
L’Equipe: Lille’in yıldızı Burak Yılmaz’ın hat-trick’i dikkat çekiciydi. Türkiye, Hollanda’ya büyük bir darbe vurdu.
RMC Sport: Türkiye’nin bu galibiyeti büyük bir sürprizdi. 35 yaşındaki Burak, harika bir maç çıkardı.
So Foot: Burak Yılmaz ve Türkiye, Hollanda’yı ezdi. Burak, attığı 3 golle yıldızlaştı.
France Football Dergisi: Türkiye, Hollanda’yı cezalandırdı. Türkler için harika bir başlangıç oldu.
Norveç
Aftenposten: Türkiye’den, Hollanda’ya şok. Türkler’in beklenmedik galibiyeti, gruptaki dinamikleri değiştirdi.
Dagbladet: Norveç’in grubunda şok sonuç. Türkiye, Norveç maçı öncesi Hollanda’ya gücünü gösterdi.
İspanya
Marca: Türkiye, Burak Yılmaz’ın 3 gol attığı maçta Hollanda’yı yerle bir etti.
AS: Burak Yılmaz, Hollanda’yı tek başına yıktı. Konuk ekibin çabaları yetersiz kaldı.
El Mundo Deportivo: Türkiye’ye liderlik eden kaptan Burak Yılmaz, Hollanda karşısında 3 golle kahraman oldu.
İngiltere
Daily Mail: Türkiye, elemelerin ilk maçında Hollanda’yı dağıttı. Burak’ın hat-trick’i, Hollanda’yı yıktı.
Daily Mirror: Elemelerin ilk gecesinin şok sonucu, İstanbul’da yaşandı. Türkiye, Hollanda’yı 4-2 yendi.
Almanya
Bild: Ne sürpriz ama... Türkiye, Frank de Boer’in Hollanda’sını 4 golle mağlup etti.
Kicker: İstanbul’daki Dünya Kupası eleme maçında sansasyonel bir başlangıç. Burak, 3 golle maça damgasını vurdu.
İtalya
Corriere dello Sport: Türkler’den büyük zafer. Juventus’tan De Ligt’in çizgiden çıkan topu, kırılma anıydı. La Gazzetta dello Sport: İstanbul’da De Ligt, ilk goldeki hatası ve çizgiden çıkan topuyla Türkiye karşısında başroldeydi.
İsveç
Aftonbladet: Hollanda’dan kabus gibi başlangıç. Burak, 41 yıl sonra Hollanda’ya bir maçta 3 gol atan ilk oyuncu.
Expressen: Yılmaz şov yaptı. Tecrübeli oyuncu, hat-trick yaparak ülkesine zaferi getirdi.