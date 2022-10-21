Avrupa boksunda yarı final günü

Karadağ'da devam eden Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda bugün 3 sporcumuz yarı final için mücadele edecek. Olimpiyat ve dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, kariyerinde tek eksik olan Avrupa Şampiyonluğu yolunda, final için ringe çıkacak.

66 kg'daki Busenaz Sürmeneli, Polonyalı Aneta Rygielska'yla karşılaşacak. Olimpiyat 2.'si, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Buse Naz Çakıroğlu da 50 kg'da İtalyan Giordana Sorrentino'yla final ekalma maçına çıkacak. +81 kg'da Şennur Demir de Ukraynalı Mariia Lovchynska'yla yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Bu arada 48 kg'da Ayşe Çağırır, 54 kg'da Hatice Akbaş, 60 kg'da Gizem Özer, 63 kg Sema Çalışkan, 75 kg Büşra Işıldar, 81 kg Eda Yenilmez elenerek şampiyonaya veda eden isimler olmuştu.