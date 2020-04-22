Corona virüs salgını nedeniyle tüm dünyada insanlar gerekmedikçe evden çıkmazken, Avrupa Birliği çağrıda bulundu. #BeActiveAtHome sloganıyla 'Evde aktif ol' çağrısı yapan AB'ya Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan destek geldi. 42 ülkede başlayan kampanyada evde olan insanların sağlıklı, kaliteli uzun ve mutlu yaşamaları için evlerinde spor, fiziksel aktivitelere teşvik edilmesi planlanıyor.

Corona virüs nedeniyle evde geçirilen günler; hareketsizliği, uzun süreli hareketsizlik ise kilo artışı, obezite, depresyon, hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları, kas iskelet sistemi rahatsızlıkları gibi çok sayıda sorunu beraberinde getiriyor. Bütün bu olumsuzlukların yaşanmaması için atılacak en önemli adımın evde bağışıklık sistemini güçlendirecek egzersizler ile evde aktif olmak olduğunun vurgulandığı proje kapsamında her yaş için önerilen fiziksel aktiviteler yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan önerilerde şunlar yer alıyor:

"1 yaşın üzerindeki çocuklar günde en az 180 dakika aktif olmalıdır. 5 ila 17 yaş arası çocuklar ve gençler: haftada en az 3 kez kas ve kemik güçlendirme aktiviteleri dahil olmak üzere her gün en az 60 dakika orta şiddetli yoğunlukta fiziksel aktivite gerçekleştirmeli. 18 ila 64 yaş arasındaki yetişkinler: hafta boyunca en az 150 dakika aerobik fiziksel aktivite veya hafta boyunca 75 dakika şiddetli aerobik fiziksel aktivite yapmalı."

Bu öneriler doğrultusunda Herkes için Spor Federasyonu'nun HisApp uygulaması ile herkese ücretsiz spor yapma imkanı sunmaktadır.