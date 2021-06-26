Avrupa Bireysel Masa Tenisi Şampiyonası Polonya’da sona erdi

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 39 ülkeden sporcuların katılımıyla başkent Varşova’da düzenlenen şampiyonada Türkiye’yi erkeklerde İbrahim Gündüz, Batuhan Ulucak, Talha Yiğenler, kadınlarda ise Sibel Altınkaya, Ece Haraç ve Özge Yılmaz temsil etti.

Şampiyonanın bireysel kategorisinde Talha Yiğenler ve Sibel Altınkaya ana tablo son 32 turuna kadar yarışmayı başarırken, çift kadınlarda Ece Haraç-Özge Yılmaz ikilisi son 16 turuna, karışık çiftlerde ise Talha Yiğenler-Özge Yılmaz ikilisi çeyrek finale kadar yükseldi.