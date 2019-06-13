Siyah-Beyazlılar’ın geçen sezonun başında Eskişehir’den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Dorukhan Toköz, Beşiktaş’ta sadece 1 dönemde ortaya koyduğu başarılı performansla yıldızını parlatmıştı. Özellikle ikinci yarıdaki istikrarlı görüntüyle takımın değişilmez isimleri arasına giren 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Şenol Güneş’le beraber Milli Takım’ın yolunu tutmuştu. Kara Kartal’daki etkili görüntüsünü Ay-Yıldızlı formayla da sürdüren Dorukhan, Fransa’nın ardından İzlanda mücadelelerinde de takımına katkı yapmayı başardı. Türkiye’nin Euro 2020 Elemeleri H Grubu’nda önceki akşam İzlanda’ya 2-1 mağlup olduğu mücadelede harika bir kafa golüne imza atan genç oyuncu, değerine değer kattı.

Yönetim ikilem yaşıyor

Beşiktaş’taki performansının ardından İtalya Serie A takımlarının radarına giren Dorukhan Toköz’ü son dönemdeki çıkışının ardından; İngiltere, Belçika ve Hollanda’dan da birçok kulübün takibe aldığı bildirildi. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın takımda kalması yönünde rapor verdiği genç oyuncu için yönetimin kararsız bir tutu içinde olduğu öğrenildi. İlk etapta Avcı gibi Dorukhan’ı takımda tutmayı planlayan Siyah-Beyazlı idareciler, diğer taraftan kulüpteki mali krizi düşünerek tekliflerin 15 milyon Euro üzerinde olması halinde transfere onay verebileceği konuşuluyor.