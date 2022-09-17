Avrupa basını Fenerbahçe'yi yazdı: "Rennes, direnemedi"
Fenerbahçe’nin Rennes deplasmanında aldığı sonuç, Avrupa basınında büyük ses getirdi. Fransız L’Equipe, “Rennes, Fenerbahçe’nin geri dönüşüne direnemedi” derken, Foot Mercato, “Fenerbahçe, mucizevi bir geri dönüşe imza attı” diye yazdı. İşte öne çıkan haberler...
Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Rennes ile karşılaştı. Temsilcimiz, etkili bir oyun ortaya koymasına rağmen 2 dakika arayla kalesinde gördüğü gollerle bir anda 2-0 gertiye düştü. Sarı Lacivertliler pes etmedi ve geri dönüşe imza atarak sahadan 2-2'lik sonuçla ayrıldı ve zorlu deplasmandan bir puanı çıkarmayı bildi.
Fenerbahçe’nin Rennes deplasmanında aldığı sonuç, Avrupa basınında büyük ses getirdi.
İşte öne çıkan haberler...
L’Equipe: “Traore’nin oyundan atılmasının ardından Rennes, Fenerbahçe’nin geri dönüşüne direnemedi. Benjamin Bourigeaud, iki hata yaparak Fenerbahçe’nin dönüşünde başrol oynadı. Son dakikalarda gelen gol, Rennes’i adeta yıktı.”
Le Figaro: “İrfan Can Kahveci maçın kahramanıydı. Attığı ilk golde VAR ofsaytı tespit etti. Traore’nin kırmızı kartında ise VAR bu kez İrfan’ı haklı çıkardı. Ayrıca attığı harika golde kalitesini göstermeyi de başardı.”
A Bola: “Fransa’da Jorge Jesus’un Fenerbahçe’si beraberliği kurtardı. İrfan Can’ın muhteşem golüyle maça geri dönen Fenerbahçe, Valencia’nın son dakikalarda attığı golle 1 puanı kaptı.”
Record: “Jorge Jesus’lu Fenerbahçe, 90+2’de gelen penaltı golüyle Fransa’da mağlubiyetten kaçtı. Türkler ve Fransız ekibi, aynı puanda grup liderliğini paylaşmaya devam ediyor.”
O Jogo: “Rennes, Fenerbahçe karşısında maçı koparma noktasına getirmişti. Ancak Jorge Jesus’un takımı, İrfan ve Valencia’nın golleriyle geri döndü.”
Foot Mercato: “Fenerbahçe’nin hakimiyeti ilk yarıya damga vurdu. Birkaç pozisyon da buldular. İkinci devrede ise Rennes aniden bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. Rennes, çok fırsat da yakaladı, ancak maçı koparamadı. Fenerbahçe, Kahveci’den gelen harika golle mucizevi bir şekilde geri dönüşe imza attı.”
Maxi Foot: “Rennes her şeyi mahvetti. Gerçek bir karmaşa... Hamari Traore’nin kırmızı kartı ve Benjamin Bourigeaud’un aptalca penaltısı geri dönüşe zemin hazırladı. Rennes, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.”