Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Rennes ile karşılaştı. Temsilcimiz, etkili bir oyun ortaya koymasına rağmen 2 dakika arayla kalesinde gördüğü gollerle bir anda 2-0 gertiye düştü. Sarı Lacivertliler pes etmedi ve geri dönüşe imza atarak sahadan 2-2'lik sonuçla ayrıldı ve zorlu deplasmandan bir puanı çıkarmayı bildi.

Fenerbahçe’nin Rennes deplasmanında aldığı sonuç, Avrupa basınında büyük ses getirdi.

İşte öne çıkan haberler...

L’Equipe: “Traore’nin oyundan atılmasının ardından Rennes, Fenerbahçe’nin geri dönüşüne direnemedi. Benjamin Bourigeaud, iki hata yaparak Fenerbahçe’nin dönüşünde başrol oynadı. Son dakikalarda gelen gol, Rennes’i adeta yıktı.”

Le Figaro: “İrfan Can Kahveci maçın kahramanıydı. Attığı ilk golde VAR ofsaytı tespit etti. Traore’nin kırmızı kartında ise VAR bu kez İrfan’ı haklı çıkardı. Ayrıca attığı harika golde kalitesini göstermeyi de başardı.”

A Bola: “Fransa’da Jorge Jesus’un Fenerbahçe’si beraberliği kurtardı. İrfan Can’ın muhteşem golüyle maça geri dönen Fenerbahçe, Valencia’nın son dakikalarda attığı golle 1 puanı kaptı.”

Record: “Jorge Jesus’lu Fenerbahçe, 90+2’de gelen penaltı golüyle Fransa’da mağlubiyetten kaçtı. Türkler ve Fransız ekibi, aynı puanda grup liderliğini paylaşmaya devam ediyor.”

O Jogo: “Rennes, Fenerbahçe karşısında maçı koparma noktasına getirmişti. Ancak Jorge Jesus’un takımı, İrfan ve Valencia’nın golleriyle geri döndü.”

Foot Mercato: “Fenerbahçe’nin hakimiyeti ilk yarıya damga vurdu. Birkaç pozisyon da buldular. İkinci devrede ise Rennes aniden bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. Rennes, çok fırsat da yakaladı, ancak maçı koparamadı. Fenerbahçe, Kahveci’den gelen harika golle mucizevi bir şekilde geri dönüşe imza attı.”

Maxi Foot: “Rennes her şeyi mahvetti. Gerçek bir karmaşa... Hamari Traore’nin kırmızı kartı ve Benjamin Bourigeaud’un aptalca penaltısı geri dönüşe zemin hazırladı. Rennes, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.”