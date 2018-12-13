Avrupa arenasında 216. kapışma

Siyah-Beyazlılar, bu akşam Avrupa kupalarındaki 216. mücadelesine çıkacak. Siyah- Beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 215 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. Beşiktaş, 86 karşılaşmadan mağlup ayrılırken, 46 mücadelede ise rakipleriyle yenişemedi. Avrupa arenasında rakip fileleri 288 kez havalandıran Siyah-Beyazlılar, kalesinde ise 307 gol gördü.

Beşiktaş’ta hedef 57. zafer

Kara Kartal, Avrupa kupalarında 108. iç saha maçını Malmö karşısında yapacak. Avrupa kupalarında rakiplerini 107 kez konuk eden Beşiktaş, bu müsabakalarda 56 galibiyet aldı. İç sahada rakipleriyle 25 kez berabere kalan Siyah-Beyazlı takım, 26 maçtan da yenik ayrıldı. Evindeki maçlarda rakiplerine 166 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 108 gol gördü. Kartal, bu akşamki mücadelede rakibini devirip iç sahadaki 57. zaferine ulaşmak istiyor