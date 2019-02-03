Avrupa Açık Kupaları, Sofya'da yapılan kadınlar, Odevelas'ta yapılan erkekler son gün karşılaşmalarıyla sona erdi. Kadınlar +78 Kg'da Kübranur Esir, ilk turda Kazak, çeyrek finalde Alman rakiplerini geçerek yarı finale kaldı. Bu turda İspanyol S. Alvarez'e yenildi ve bronz madalya mücadelesine kaldı. Macar rakibi karşısında puan ararken, şanssız şekilde müsabakayı kaybetti ve sıkletinde beşincilikte kaldı.

Sofya'daki karşılaşmalarda 70 Kg'da Semanur Erdoğan ile 78 Kg'daki judokalarımız Çiğdem Bora ve Sümeyra Aykaç ikinci tur maçlarında başarılı olamadılar.

Odivelas'ta erkeklerde ise 81 Kg'da İlker Güldüren ve 100 Kg'da Feyyaz Yazıcı rakiplerine yenildiler.



