Avrupa 3’üncüsü Muhammet, Macaristan yolcusu

Uluslararası arenada ülkemizi ve Tekirdağ’ı başarıyla temsil eden Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Koç, Avrupa Şampiyonası’nda elde ettiği 3’üncülük ile Judo Milli Takımı'nın da değişmez isimlerinden biri olmayı başarmıştı.

Başkan Yüksel madalya beklentisini dile getirdi

Başarılı sporcunun makamında ziyaret ettiği Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Koç’a Budapeşte’de başarılar dileyerek madalya beklentisini dile getirdi. Yüksel’e madalya sözü veren Koç da kendisine güvenen ve destek veren başta Süleymanpaşa Belediyesi olmak üzere herkese teşekkür etti.

Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Başkan Yüksel, “Avrupa üçüncüsü Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü judo sporcusu Muhammet Mustafa Koç, Budapeşte Grand Slam müsabakasında ülkemizi temsil edecek. Uluslararası alanda elde ettiği başarılarla bizleri gururlandıran genç sporcumuza, 23-25 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Macaristan müsabakasında can-ı gönülden başarılar diliyor, kendisinden yeni madalyalar beklediğimizi ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

İHA