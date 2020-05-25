Avrat otu aslında ülkemizdeki insanlarını yansıtan mükemmel bir bitkidir. Birçok faydası olmasına rağmen, bu bitki üzerinde insanlar tarafından fazla kullanılmayan meyveler vardır. Küçük kiraz gibi meyveleri olan bu otun rengi siyahtır. Bu nedenle, görünüşüyle dikkat çeken bir bitkidir. İlk günlerde mor renkte çiçek açan güzel Avrat otu, zaman geçtikçe çiçeklerini meyvelere dönüştürür ve farklı bir görünüm alır.

Avrat otu nedir?

Bu mükemmel bitkinin gerçek adı Atropa Belladonna olarak bilinir. Ortalama 1.5 metreye kadar uzanan bu mükemmel bitki aslında zehirli bir bitkidir. İnsanların bu bitkiyi çok fazla bilmemelerinin nedeni, bu şekilde zehirli bir bitki olmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü bu bitkiler, yanlış kullanım veya aşırı dozda doğrudan zehirli etkileri ile insanlarda sorunlara neden olur. Güzel avrat otu kokusu bazı insanlar tarafından sevilse bile bazı insanlar tarafından sevilmeyebilir. Tıbbi olarak güzel avrat otu, bilimsel çalışmalar ile ilaç endüstrisinde kullanılır. Bu nedenle, amatör kullanım için güzel avrat otu kullanmak son derece tehlikelidir.

Güzel avrat otu, Avrupa, Kuzey Afrika ve Batı Asya'ya özgüdür ve Kuzey Amerika'nın bazı bölgelerinde de bulunmuştur. Yetiştirildiği alanlar çoğunlukla kireç bakımından zengin toprak, nemli ve loş yere sahip ortamlardır. Diğer adı "Bella-Donna" olan bu ot ismi İtalyancadır ve "güzel kadın" anlamına gelir.

Avrat otu, genellikle etli bir kökü olan yarı çalı olarak görülen dallı, otsu ve çok yıllık bir bitkidir. Bitki 1.5 metreye ulaşabilir ve 18 cm uzunluğa kadar uzun oval yapraklara sahiptir. Çan şeklindeki çiçekleri az koku ile hafif yeşil-soluk mor renktedir. Meyveler olgunlaştıkça, yeşilden parlak siyaha kadar değişen yaklaşık 1 cm uzunluğunda yemişleri bulunur. Bu yemişler oldukça tatlıdır ve zehirli alkaloidler içermelerine rağmen, taşıdıkları tohumlarla da yayılan hayvanlar tarafından az miktarda tüketilirler.

Avrat otunun faydaları nelerdir?

Bu bitki muazzam bir ağrı kesici özelliğine sahiptir. Bu nedenle insanlar tarafından ağrı kesici olarak kullanılır. Ancak bu bitkinin kullanıma hazır olması için önce tıbbi prosedürlerden geçmesi gerekir. Bu bitkinin zehirli etkisi sizi hastaneye yatırabilir. Bazı eski bilgilere sahip insanlar, basit ilaçlar yapmak için basit şifalı otlar kullanırlar. Avrat otunun bu şekilde kullanımı olursa bademciklerde ortaya çıkan otitis media ve inflamatuar sorunlarına neden olabilir.

Bu bitkinin bir başka yararı ise insanlarda astım, bronşit, zatürre gibi nefes darlığını ortadan kaldırma etkisidir. Mide problemleri arasında, özellikle gastrit ve ülser gibi problemlerde, bu mükemmel bitkinin etkilerinden büyük faydalar görebilirsiniz. Bu tür sorunlarınız varsa, kesinlikle güzel avrat otundan yararlanmalısınız.

Avrat otunun yararlarını ve faydalarını maddeler halinde sıralamak gerekirse:

Kanı temizleyici etkisi bulunmaktadır.

İdrar söktürücü etkisi olduğu çok iyi bilinmektedir.

Gut hastalığına karşı olumlu bir etkisi vardır.

Sindirimi kolaylaştırmakta üstüne yoktur.

Mide ekşimesine engel olur.

Sistit tedavisinde akla ilk gelen ottur.

Cildin elastikiyetini korumasını sağlayarak botoks etkisi sağlar.

Afrodizyak etkisi sayesinde cinsel isteği ve gücü arttırır.

Vücudu genel olarak güçlendirir.

İştah açıcı etkisi bulunmaktadır.

Romatizma ağrısını hafifletebilir.

Saç büyümesini hızlandırır ve kepeği azaltır.

Sedef hastalığı ve akne tedavisi için iyidir.

Avrat otu ne işe yarar, ne için kullanılır?

Avrat otunu çay olarak tüketmek istiyorsanız; 1 çay kaşığı kurutulmuş avrat otunu 1 bardak su ile kaynatın. Su kaynadıktan sonra, kısık ateşte 15 dakika bekletin. Suyu süzdükten sonra günde 3 kez 1 bardak içebilirsiniz.

Avrat otu yağı hazırlamak için; bir avuç avrat otu kökünü ince ince doğrayın. Bir kavanoza koyduktan sonra, sızma zeytinyağı ekleyin ve kavanozu sıkıca kapatın. 1,5 ay boyunca güneşsiz bir yerde saklayın. Bir buçuk ay sonra, bu karışımı kaynar suda pişirin ve bir tülbentten geçirerek süzme işlemi uygulayın. Bu işlemin sonunda avrat otu yağı alacaksınız. Aldığınız bu yağ ile kafa derisine masaj yapabilirsiniz. Düzenli kullanımla saçlarınız daha hızlı büyür ve saç kökleriniz daha da güçlenir. Ayrıca saç dökülmesi ve kepek problemleri de azalır.