Avokado tropikal meyvelerden bir tanesidir. Fakat avokadoyu ilginç kılan hem sebze hem de meyve olarak tüketilmesidir. Sizler de bu ilginç meyveyi araştırabilir ve isteğinize göre tüketebilirsiniz. Ülkemizde Amerikan armudu, Aztekler’de ise bereket meyvesi olarak bilinen avokado, ağaçtan toplandıktan sonra olgunlaşmaya başlayan ve olgunlaşmasını tamamlayan klimakterik bir bitkidir. Avokado içinde bulundurduğu yağ miktarı pek çok meyveye oranla çok daha fazladır.

Avokadonun faydaları nelerdir?

Avokadonun bağışıklık sistemini kuvvetlendirici etkisi bulunmaktadır.

İçerisinde olan doymamış yağ asitleri kolesterolün yükselmesini önlemektedir.

Kabızlığa iyi gelir.

Kalp ve damar rahatsızlıklarında kullanılan natürel ilaçlardan bir tanesidir.

İçeriğindeki mineral ve vitaminler sayesinde çocukların ve hamile kadınların vitamin ve mineral gereksinimlerini karşılar.

Vücuttaki toksin maddeleri atmaya yardımcı olur.

Tokluk hissi yaratması nedeniyle kilo kontrolü sağlamaktadır.

Folik asit içermesi nedeniyle depresyon riskini azaltmaktadır.

Avokado nasıl soyulur?

Sağlıklı beslenmek isteyenlerin bireylerin her gün 1 adet avokado yemesi gerekir. Fakat ortasında koca bir çekirdek bulunan bu ürüne nasıl davranmak gerekmektedir. Avokadoyu keskin bir bıçak yardımıyla boyuna kesin. Kesme işleminde bıçak orta kısmında bulunan çekirdeğe geleceği için korkmaya gerek yok.

Kesim işlemine başlanan çizgiyi bozmadan bıçağı avokadonun etrafında döndürerek kesebilirsiniz. Kesilen avokadoyu iki el ile zıt yönlere döndürerek ortadan ikiye ayrılabilir. Ortaya çıkan çekirdeğe bıçağınızı enlemesine saplayarak çekirdeği çıkarabilirsiniz. Olgunlaşmış olan avokadonun iç tarafına boyuna ve enine çizikler attıktan sonra bir kaşık yardımı ile çıkartabilirsiniz.

Avokado nasıl kesilir?

Avokado soydum ama ben püre olarak yemeyeceğim, dilimlediğim avokadoları salataya ilave kullanacağım” diye düşünebilirsiniz. Avokadoyu ortadan ikiye keserek, çekirdeğini çıkartın. Bıçak saplanıp çekilerek çıkartılan çekirdeğin zar biçimindeki kahverengi kabuğun avokadonun orta bölümünde kalmış olabilir. Bu kahverengi kabuğu çekerek çıkarabilirsiniz. İki parçaya ayrılan avokadoyu bir soyacak yardımı ile kabuklarını ince bir biçimde aldıktan sonra istediğiniz şekilde tariflerinizde kullanabilirsiniz.

Avokado nasıl yenir?

Armuda benzemesi sebebiyle Amerikan armudu da denilen avokado, orta kısmında irice çekirdeği bulunan bir meyvedir. Avokado tadının tam bir şekilde anlaşılabilmesi için tamamen olgunlaşması gerekmektedir. Bu nedenle avokado alırken daha koyu renkli ve yumuşak olanların tercih edilmesi daha doğru olmaktadır. Fakat çok fazla yumuşak olan meyvelerde bozulma ve çürümeler görülebileceği için hafif sert şekilde alınarak yumuşamasının beklenmesi daha doğru bir uygulamadır.

Avokado ortadan ikiye bölünüp çekirdeğinin çıkarılmasından sonra bir kaşık yardımı ile kabuğundan ayırılarak tüketilmektedir. Bir diğer bir yeme yöntemiyse avokado kabuğunun bir bıçakla soyulduktan sonra dilimlenmesi şeklinde olabilir.

Avokado meyvesi tek başına yenebilmektedir. Ayrıca yemeklere lezzet katmak amacıyla da kullanılmaktadır. Bilhassa avokado salatası, bu meyve için en fazla tercih edilen tariflerden bir tanesidir.

Avokado nasıl tüketilir?

Bir Tutam Tuz ve Karabiber Serpmek; Biber, balzamik sirke veya limon suyu vb. başka baharatları serperek deneyebilirsiniz. Avokadoyu lezzetli bir biçimde hazırlamanın en etkili yolu onu ikiye bölerek çekirdeğini çıkarmak ve parçalara ayırmaktır. Avokadoyu parçalara ayırdıktan sonra karabiber, tuz ve balzamik sirkeyle karıştırarak tüketebilirsiniz.

Yumurtalı Avokado; Avokadonun ortasında bulunan çekirdeği çıkardıktan sonra içerisine 1 tane yumurta kırıp, avokadoyu bu şekilde tüketebilirsiniz.

Kızarmış Ekmek ile Tüketmek; Tereyağı ve margarin vb. ürünleri avokado ile değiştirebilirsiniz. Kızartılmış avokadoyu sandviç ve tost üzerine yayılmış olarak kullanmak da yemeğe ekstra vitamin ve mineraller ekler.

Pişmiş Yumurtanın İçerisine Avokado Eklemek; Tavada yumurta pişirirken yumurtanın içerisine avokado parçaları ilave edebilirsiniz. Fakat avokadonun yanmasını önlemek için bu işlemin yumurtanın pişmesine yakın ilave etmek gereklidir. Hazırlanan tabağı biraz rendelenmiş peynir ile süsleyerek yemek hazırlama işlemini bitirebilirsiniz. Yemeğin lezzetini arttırmak için karabiber ve tuz ilave edebilirsiniz.

Mayonez Yerine Kullanmak; Bağlayıcı olarak mayonez kullanılan yemeklere avokado ilave edebilirsiniz. Örneğin yumurta salatası ve ton balığı yapmak için avokado kullanabilirsiniz.

Çorbalara Eklenir; Avokado nasıl tüketilir sorusunun bir başka cevabı da çorbalardır.

Salatalarda Kullanmak; Yapılan araştırmalar, avokadoda bulunan yağ ve liflerden alınan ekstra kalorilerin daha uzun süre ve daha doyurucu kalmaya yardımcı olabilmektedir. Bu sayede bireylerin bir sonraki öğünlerdeki kalori alımının azaltıldığı görülmektedir. Salatalar kalorilerde hafif olabildiği için avokado ilave edilmesi onları çok daha doyurucu bir yemek haline getirebilmektedir.